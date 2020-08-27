Коронавирус в Тюмени, последние новости на 28 августа 2020 года: как будут учиться школьники?

Все образовательные учреждения обеспечат бесконтактными термометрами. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 28 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 47 и составило 7 575 человек.

Всего зараженных: 7 575.

Режим повышенной готовности: до 31 августа.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 21 человек выздоровел (за весь период выздоровели 6914), три ребенка (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 389 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 476 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 30 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюмени не станут закрывать класс на карантин, если один школьник из него заболеет ковидом. Главная задача – чтобы среди детей, педагогов и персонала не было никого с признаками ОРВИ. Для этого все школы должны быть обеспечены достаточным количеством бесконтактных термометров.

Тюменские музеи за одну лишь неделю посетили тысячи человек. После 17 августа, когда были сняты введенные для предупреждения распространения коронавируса ограничения, заработали 38 заведений культуры.

В Тюменской области сформировался высокий популяционный иммунитет к COVID-19. По результатам первого этапа государственного проекта по изучению популяционного иммунитета в нашем регионе отмечен показатель 24,5%. Причем у детей от года до шести лет этот показатель составил 34%. Наименьший показатель иммунитета отмечен среди людей старше 70 лет – 13%.

За последние сутки в России выявлено 4 711 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 6 411 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 975 576 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 804 летальных исхода, выздоровел 792 561 человек.