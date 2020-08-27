Конфликт в Тюмени: водитель на «Ладе» въехал в толпу людей и протаранил маршрутку

Нарушителя разыскивают стражи порядка. Фото - pixabay.com.

На улице Первомайской в Тюмени сегодня утром, 27 августа, произошла чрезвычайная ситуация. Водитель «Лады» снес толпу молодых людей, после чего уехал с места происшествия, протаранив маршрутный автобус.

– Причиной инцидента стал конфликт между посетителями бара. Водитель автомобиля «Лада» въехал в толпу, затем, сдавая назад, врезался в маршрутку с пассажирами, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Стоит отметить, что мужчина на авто развернулся через двойную сплошную после ДТП и снова задел маршрутку, после чего скрылся. В настоящее время нарушителя разыскивают стражи порядка. Известно, что один из пешеходов получил травмы, передает «МегаТюмень».