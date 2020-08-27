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Недвижимость

Бизнес-класс: когда уровень сервиса определяет уровень жилья

Отличить то, что вам подойдет, помогут специалисты, которые знают толк в деталях и нюансах элитного уровня сервиса
Вадим БегунВадимБегун
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Бизнес-класс: когда уровень сервиса определяет уровень жилья. Фото - СЗ "Звезда".

Бизнес-класс: когда уровень сервиса определяет уровень жилья. Фото - СЗ "Звезда".

Бизнес-класс – это высокое качество, комфорт и, конечно, соответствующие деньги. Люди, желающие купить жилье такого уровня, естественно, смотрят на лучшие районы города. Однако далеко не все дома в центре могут отвечать изысканным требованиям, так как там находится много старых зданий с однотипными фасадами. Каждое новое здание с нетривиальным видом сразу же притягивает взгляд и внимание. Отличить то, что вам подойдет, помогут специалисты, которые знают толк в деталях и нюансах элитного уровня сервиса.

Анна Белоконь, дизайнер, архитектор, руководитель частной школы дизайна:

Дома бизнес-класса можно узнать по качеству строительства и отделки. Хороши они и внутри. Попадая в холл, вы оказываетесь в помещении с продуманным и красивым дизайном. Также и остальные общественные зоны – лестницы, площадки на этажах, лифты – отвечают высоким требованиям в отделке, радуют эргономикой и изяществом. В таком доме редко требуется кардинальная перепланировка: распределение дневных и вечерних зон сделано за нас грамотными проектировщиками застройщика. Главная задача дизайнера – сделать интерьеры презентабельными и комфортными.

Анна Белоконь.

Анна Белоконь.

Создать пространство новой квартиры стильным, функциональным, удобным для всех членов семьи – дело профессионалов. Доверять нужно только тем, кто хорошо знаком с высокими требованиями клиентов сегмента премиум.

Как и в салоне самолета повышенного класса, и в 5-звездочном отеле, в жилой недвижимости локация, архитектурные решения и интерьеры не могут существовать без дополнительного внимания и сервиса. Поэтому одним из обязательных условий дома бизнес-класса является наличие заботливой консьерж-службы.

Елена Калинина, соучредитель мебельной компании ALLEGRO:

Понятие бизнес-класса у меня, как у многих, ассоциируется с комфортом. Когда я смотрю, например, на проект дома бизнес-класса REAL, я отмечаю, что здесь даже небольшие детали буквально пропитаны им. Мы в Allegro много лет работаем с высококлассной мебелью, и могу сказать, что в любой отрасли бизнес-класс создан для той категории людей, которые точно знают, чего они хотят, ценят комфорт во всем и не привыкли размениваться на мелочи.

Елена Кузьмина, руководитель салона Nolte:

Людям с высокими запросами нужны особые предложения. Кроме стиля, комфорта и уюта самой квартиры, огромное значение имеет уровень дополнительных услуг, внимательный сервис и безопасность, к которым можно отнести доступ в дом только жильцов и их гостей, видеонаблюдение, консьерж-охрану.

Елена Кузьмина.

Елена Кузьмина.

Ольга Невская, архитектор, дизайнер интерьеров, декоратор пространств:

Люди, которые выбирают бизнес-класс, готовы платить за определенный образ жизни: большое пространство, меньшее количество соседей, закрытую территорию, услуги персонала, который знает привычки и особенности распорядка дня жильцов и может позаботиться о тишине и покое. Часто в таких домах, как, например, REAL, предусмотрена консьерж-служба. Внимательный человек, который каждое утро улыбается каждому жильцу, готов выполнить любую просьбу, чтобы обеспечить своим клиентам возможность думать о чем-то большем, нежели чашка кофе, которую им всегда подадут в просторном холле этого чудесного дома.

Ольга Невская.

Ольга Невская.

Нельзя не согласиться, что профессиональный консьерж может высвободить драгоценное время жильцов. Ведь он не только следит за порядком, но и сообщает обо всем, что вам важно знать о жизни дома. Кстати, он и вопросы с управляющей компанией поможет уладить.

Михаил Чуев, основатель консьерж-службы «Эквилибриум», лучше многих понимает, как важно, чтобы сервис был качественным и незаметным:

По аналогии с отелем, где сервис начинается еще задолго до того, как гость попадает в номер, а заканчивается даже не в аэропорту, так и с квартирами бизнес-класса – клиентский опыт только начинается в момент передачи ключей. Нас уже не удивляет возможность принять душ на высоте 10 000 метров или созерцать преломление заката через бокал только что приготовленного Old Fashion, хотя изначальное предназначение самолетавозможность быстрого перемещения из точки А в точку Б.

Михаил Чуев.

Михаил Чуев.

Люди, которые отдают предпочтение жилым проектам бизнес-класса, принимают за день множество стратегических решений, меньше всего они хотят думать о бытовых мелочах. Вот тут и возникает внимание, помноженное на сервис. Именно это мы ожидаем получить от проживания в доме для особо требовательных и взыскательных. Уверен, что сервис может быть конкурентным преимуществом, а управляющая компания – дружественной и гостеприимной.

Категория «бизнес-класс» в жилой недвижимости является довольно узким сегментом, традиционно не более четверти предложений рынка можно отнести к нему. Именно поэтому каждый объект такого уровня притягивает к себе взгляды тех людей, кто готов выбирать для себя и своей семьи один из лучших вариантов при покупке комфортабельной городской квартиры в Тюмени.

Фото - СЗ "Звезда".

Фото - СЗ "Звезда".

Посмотреть варианты квартир в доме бизнес-класса REAL

https://www.real-72.ru/

Дом сдан. Расположен по адресу:

г. Тюмень, ул. Туринская, 7

Офис продаж «СЗ Звезда»

г. Тюмень, ул. Василия Подшибякина, д.2 1

+7 (3452) 68-95-95

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