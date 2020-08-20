"Морфология улиц": Тюмень становится ярче

Фото: Вячеслав Дробитов

Четыре готовых стрит-арта презентовали тюменские уличные художники – участники фестиваля «Морфология улиц» на пресс-туре сегодня, 20 августа. Руководитель проекта Юлия Саначина показала журналистам готовые рисунки и рассказала об их создателях.

Фестиваль «Морфология улиц» – молодежное мероприятие, на котором юные тюменцы демонстрируют уличную культуру, знакомят с нею горожан, создают арт-проекты. В этом году организаторы собрали 388 заявок на участие, из них отобрали 22 художников из разных городов России.

– В группе трое тюменских ребят. Их первый проект уже готов, его можно увидеть по адресу ул. Северная, 9, – рассказывает Юлия Саначина. – Мы заботимся о работах, созданных на ежегодном фестивале, который проходит с 2017 года. Некоторые рисунки корректируются для сохранения свежего вида. Прежде чем раскрасить какой-либо объект, мы запрашиваем разрешение у официальных лиц, чтобы нас не приняли за вандалов, и наши рисунки не перекрыли серой краской.

Художница из Санкт-Петербурга Тина Прохорова создала работу «Мы разные», она располагается по адресу ул. Сакко, 32. Каждый человек индивидуален, по-своему забавный, добрый и прекрасный: быть другим — не значит не вписываться, быть исключительным и единственным –не значит быть одиноким. Это значит быть уникальным алмазом среди других драгоценных камней, убеждена автор.

Фото: Вячеслав Дробитов

Изображение десятитысячной купюры на здании имеет тюменский характер и необычную историю создания. Прежде чем приступить к работе, художник из Воронежа Ян Посадский ознакомился с историей Тюмени. Он прочитал одну версию происхождения названия города: с монгольского языка «тумэн» переводится как «воинское собрание десяти тысяч человек». Отсюда вытекает и наименования его проекта «10К», изображенного на стене швейной фабрики по адресу ул. Володарского, 22. Справа изображена нефтяная вышка. Если взглянуть еще правее, то становится ясно, что это символ дефолта. Следом за башней изображен график падения курса нефти. Художник рисовал свой стрит-арт в темное время суток. Он ставил проектор, который высвечивал эскиз на стене, на освещенные линии наносил краску.

Фото: Вячеслав Дробитов

Юрий и Анатолий Зеленские – питерский творческий дуэт «ZTWINS». Братья создают арт на стене Дома Печати по адресу ул. Осипенко, 81.

– Мы нашли в этом ритме окон образ линейки. На нашем фоне абстрактная композиция из индустриальных помещений, интерьеров, которые сочетаются с архитектурой всего комплекса. В процессе возникают трудности из-за плотной текстуры стены, очень сложно наносить краску. Идея эскиза родилась быстро. Специально для того, чтобы все детально продумать, я освободил для себя несколько дней, чтобы ни на что не отвлекаться. К понедельнику планируется полное завершение стрит-арта, – рассказал Юрий.

Фото: Вячеслав Дробитов

Алексей Бархан тоже прибыл из северной столицы. На другой стене Дома Печати он создает крупномасштабный арт, вдохновленный добрыми советскими персонажами. Из всех четырех посещенных пресс-туром объектов, у Алексея самый крупный рисунок высотой 18 метров – он проходит через стену здания. В своем городе художнику приходилось работать на высоте 32 метров, поэтому на высоте художник чувствует себя спокойно.

– Я решил создать такой напоминающий мозаику рисунок на стене Дома Печати. Я рассказываю этот сюжет своим языком – эта история про положительного персонажа-антагониста. Он в современной одежде, в ярких цветах. Это напоминает отрывок из комикса. В течение последнего года я создаю работы, в которые вписываю экзотические маски, и здесь они тоже появятся, – поделился художник.

Фото: Вячеслав Дробитов

На фестивале участники проходят образовательную программу: мастер-классы по направлениям, экскурсии по городу и просмотр фильмов, а также практические домашние задания от экспертов.

– Наши художники имеют опыт работы на фестивалях мирового масштаба. Некоторые из них были участниками подобного рода мероприятий в Майями и Испании. Даже те, кто не практиковался за границей, приходят с полным багажом идей для нашего искусства. Это невероятная команда из художников, волонтеров и ребят, которые только встали на этот путь, но уже успели проявить себя, – подытожила Юлия Саначина.

Нарисованные стрит-арты заносят на городскую карту. В сентябре специалисты «Конторы пароходства» создадут маршрут, благодаря которому можно будет удобно распланировать свой путь, чтобы посмотреть все рисунки уличных художников.