Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 августа 2020 года: осталось всего три очага COVID-19

В Тюменской области осталось всего три очага COVID-19. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 7 228 человек.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

Всего зараженных: 7 228.

Режим повышенной готовности: до 31 августа.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 23 человека выздоровели (за весь период выздоровели 6785), пять детей заболели за минувшие сутки, семь пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 857 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 876 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с ковидом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В филиале областной больницы № 11 – омутинской районной больнице – восстановят прежний режим работы. Таким образом, в Тюменской области закрывается первый моногоспиталь. Такой шаг позволяет сделать эпидемиологическая обстановка в регионе. Однако, если это будет необходимо, стационар снова могут перепрофилировать в инфекционный.

В Тюменской области за минувшую неделю количество заболевших коронавирусом уменьшилось на 24%. Сейчас показатель заболеваемости ковидом в регионе составляет 475,9 на 100 тысяч населения, что в 1,3 раза меньше, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу.

За последние сутки в России выявлено 4 785 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 23,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 090 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 942 106 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 099 летальных исходов, выздоровели 755 513 человек.