Коронавирус в Тюмени, последние новости на 14 августа 2020 года: заболеваемость пошла на убыль

В Тюменской области заболеваемость коронавирусом пошла на убыль. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 65 и составило 6855 человек.

Всего зараженных: 6 855.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 16 августа.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 93 человека выздоровели (за весь период выздоровели 6335), семь детей (заболели за минувшие сутки), 14 пациентов находятся на ИВЛ (из общего числа болеющих), 1034 человека остаются под медицинским наблюдением, 3230 человек – на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 28 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюменской области значительно снизилось число заболевших коронавирусом. Так, средний темп прироста за последние сутки – 0,8, за неделю этот показатель снизился с 2,3 до 1,3.

По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо, 17% от общего количества заболевших не имеют клинических проявлений. Также она отметила, что в регионе развернуто 12 стационаров для лечения ковидных больных, что позволяет держать свободный коечный фонд. На сегодняшний день он составляет 61%.

За последние сутки в России выявлено 5 057 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 26,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 124 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 6 098 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 907 758 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 384 летальных исхода, выздоровели 716 396 человек.