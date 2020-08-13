Тюменские драматурги представят спектакль-вечеринку о 90-х с хитами «Сектора газа». Фото - "Википедия".

Этой осенью культурная жизнь тюменцев начнется с погружения в атмосферу 90-х. Тюменские драматурги, под руководством белгородского режиссера предлагают новый формат спектакля. Пьеса точно вызовет эмоции у поколения, чье детство и юность выпали на девяностые годы.

В сентябре в театральном центре «Космос» состоится премьера спектакля «Ой Хой». Над его реализацией трудятся Оксана Погребняк, Татьяна Ласкина и Валерий Шергин. Оксана Погребняк – белгородский режиссер и руководитель молодежного театра «Новая сцена 2». Она приехала в Тюмень, чтобы внести свой вклад в культурное развитие города. Специально для нее тюменский драматург Валерий Шергин написал пьесу «Ой Хой», по которой они сейчас все вместе создают театральную постановку.

– Это премьера, которая всем сведет олдскулы, – сказала Татьяна Ласкина.

Идея постановки принадлежит Оксане Погребняк. Как автор идеи, она вложила в спектакль свои личные истории, воспоминания, ассоциации из детства и юности. Постановка посвящена не только группе «Сектор газа», но и целому потерянному поколению. Это пьеса об их музыке и осмыслении себя в этом быстро меняющимся мире. Татьяна Ласкина отметила, что постановка будет атмосферной, показана в необычном формате и пропитана эстетикой 90-х годов.

– Этот спектакль – путешествие во времени, спектакль-перформанс, спектакль-вечеринка. Это целый музыкальный манифест, – поделилась Татьяна.

Сейчас группа активно привлекает к сотворчеству тюменских актеров, как профессионалов, так и любителей. Проводится кастинг на роли в спектакле. Уже 15 августа режиссеры официально утвердят список актеров. Ранее, когда в команде еще никого не было, для поиска творческих людей Оксана и Татьяна привлекали социальные сети. Также они проводили кастинг в онлайн-формате, через ZOOM.

Разговаривая с людьми, которые проходят кастинг, Татьяна обращает внимание на уникальность каждого человека.

– Это совершенно разные люди, разного уровня подготовки. Их объединяет одна важная деталь – любовь к театру, – отметила Татьяна.

Режиссеры-постановщики еще до начала работы над спектаклем четко определили для себя цель его показа. Каждое поколение заслуживает того, чтобы ему дали голос. Все поколения обладают своей особенностью, и тюменские и белгородские драматурги решили это доказать.

– На сцене мы будем бегать, кричать, плакать, смеяться, целоваться. Мы будем показывать все эмоции и чувства, которые испытало потерянное поколение и все последующие за ним. Мы, они, все транслируют позыв к людям: услышьте нас, – завершила Татьяна Ласкина.

Пока что точные даты показа спектакля остаются неизвестными. Но ориентироваться нужно на 12 сентября, 13 сентября, 18 сентября и 19 сентября 2020 года.