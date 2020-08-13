Россельхозбанк поможет тюменским фермерам найти своих покупателей. Фото - Россельхозбанк.

Специально к своему 20-летию АО «Россельхозбанк» запустило проект «Сей добро» и расширило свою программу лояльности «Урожай» за счет возможности покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Проект объединяет город и село, предоставляя розничным клиентам Банка возможность получать свежие продукты, а российским фермерам – дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса.

В Тюменской области держателями карт РСХБ являются более 35 тысяч клиентов. Все они, подключив программу лояльности, смогут приобретать на свой кэшбэк фермерские продукты. Существенным плюсом программы является то, что сертификаты можно приобрести не только за баллы, но и доплатив деньгами. Для покупки сертификата необходим как минимум 1 бонусный балл.

Воспользоваться такой возможностью просто. С помощью любой из систем дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк) клиент из программы лояльности попадает на бонусную витрину, где может обменять накопленные баллы на продуктовый сертификат различного номинала. Сертификаты на бонусной витрине «Урожай» уже доступны.

Предложить свою продукцию клиентам РСХБ может любой фермер, зарегистрировавшись на портале. Вся информация по работе с системой, взаиморасчетам с Банком, взаимодействию с клиентами после регистрации будет доступна в личном кабинете фермера. При регистрации предприниматель автоматически становится участником большого проекта РСХБ «СВОЕ».

– Мы ожидаем активного включения тюменских производителей в программу, ведь выход на рынки сбыта для фермеров достаточно проблематичен. Предлагая возможность сбывать свою продукцию в программе лояльности «Урожай», Банк одновременно уделяет большое внимание развитию дистанционного обслуживания, – прокомментировал директор Тюменского филиала РСХБ Михаил Стебихов.

– Считаю, что у проекта «Сей добро» отличные перспективы, поскольку он интересен как фермерам, осваивающим новые рынки сбыта и дистанционные каналы торговли, так и жителям нашего региона, желающим приобрести качественный местный продукт, – подчеркнул заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.