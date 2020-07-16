2020-07-16T20:33:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 июля 2020 года: 12 детей заболели за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 июля 2020 года
Вадим Бегун
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В Тюменской области 12 детей заболели коронавирусом за сутки. Фото - pixabay.com.В Тюменской области 12 детей заболели коронавирусом за сутки. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 81 и составило 4367 человек.

Всего зараженных: 4367.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Режим повышенной готовности: до 21 июля.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 81 человек выздоровел (за весь период – 2687), 12 детей (заболели за минувшие сутки), 10 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 60 человек в обсерваторах, 1321 человек остается под медицинским наблюдением, 3708 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 22 пациента с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В Тюменской области завершилась первая смена в загородных детских лагерях. Домой здоровыми возвратились ребята, которые отдыхали в детском центре «Ребячья республика» и спортивно-оздоровительном лагере «Дружба» в Ишиме.

Председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев призвал земляков соблюдать ограничения по COVID-19. Он посоветовал воздержаться от свадебных торжеств, юбилеев и других массовых мероприятий, куда приходит немало гостей.

За последние сутки в России выявлено 6 428 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 24,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 167 летальных исходов, полностью выздоровели 8 443 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 752 797 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 11 937 летальных исходов, выздоровели 531 692 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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