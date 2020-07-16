В Тюмени построят более 12 километров новых дорог. Рассказываем, где именно

В Тюмени строятся семь новых дорог общей протяжённостью 12 с половиной километров. Третий год укладывают дорожное полотно в районе Плеханово, где свои земельные участки под ИЖС получили многодетные семьи. Всего в створе улиц Анатолия Секисова и Григория Буракова проложат 3,27 километра покрытия, работы завершатся в следующем году.

Не прекращаются строительно-монтажные работы и в новом жилом районе «Преображенский» и микрорайоне Ямальский-2. В этом году новые дороги появятся на улице Андрея Бушуева и в Ямбургском проезде. Специалисты построят здесь ливневку, автодороги и тротуары. На улицах Губернской и Александра Протозанова уже вовсю работает техника.

Также стало известно, что новые дороги появятся и в жилом районе «Ново-Патрушево» в границах улиц Александра Митинского, Павла Шарова и Монтажников (от Федюнинского до границы города). Они свяжут «Ново-Патрушево» с областным центром. Полное преображение дорог с широкой пешеходной зоной, проезжей частью и велодорожками планируется завершить в 2021 году.

Ремонт дороги начался в микрорайоне Восточный-2 на улице Энергостроителей. Здесь предусмотрено освещение, пешеходные и велодорожки, большой объем парковочных мест: рядом расположены многоэтажные дома, спортивные учреждения, строится детский сад. Тут построят несколько дорог: на улицах Словцова, Бажова, Станционной, Энергостроителей, Таллинской, Боровской, Космонавтов, Путейцев, бульвара Бориса Щербины, проезда вдоль рынка Восточный, а также проездов в сам микрорайон.

– В этом году у нас большой фронт работы: общий объем, который предстоит сделать по строительству, реконструкции и ремонту дорог, составляет около 80 километров. По многим объектам подрядные организации идут с опережением графика, – отметил глава города Тюмени Руслан Кухарук.