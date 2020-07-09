Телесно-ориентированная психотерапия, или О чем говорит тело?

Вот уже больше четверти века, как я познакомилась с одним из методов работы в прикладной психологии – телесно-ориентированной психотерапией (здесь речь идет не о медицинской психотерапии, а о личностной, можно сказать, психологической терапии). Именно с первого тренинга начался мой путь в психологию. Меня привлекло в этом методе то, что, выполняя упражнения, я получила новый опыт ощущения себя. Приходило понимание (опять же на уровне ощущений), как решить ту или иную проблему.

Фото - Центр психологического здоровья Надежды Доценко.

Надежда Доценко, клинический психолог, телесно-ориентированный психолог, арт-терапевт. Член Российской психотерапевтической ассоциации.

Дело в том, что наше тело «помнит» всё, что с ним происходило. О теле можно сказать, что оно «честное», «никогда не врет», «всегда говорит правду». Любое негативное событие в жизни человека оставляет свой след. Этот след, застывая, создает напряжение. Со временем там, где накапливается много напряжения, может возникнуть какое-то заболевание. Например, если вы часто запрещаете себе что-то говорить, то возникает напряжение в шейном сегменте и могут появиться частые заболевания горла. Или, если есть ситуация, которую вы «не перевариваете», то ждите болей в желудке. Неуверенность в себе может привести к различным проблемам с позвоночником и ногами. А появляется напряжение еще в раннем детстве.

Чем младше ребенок, тем больше степеней свободы и легкости имеет его тело. Изначально он получает информацию об окружающем мире через свои телесные ощущения. Отрицательные переживания остаются в теле в виде зажимов. И даже во взрослой жизни, когда сознание забыло о них, тело помнит. Образ тела – основа сознания человека, без него не было бы ни самосознания, ни самооценки, ни личности человека. Поэтому так важно в воспитании ребенка обращать внимание на его физическое и психическое состояние. Например, тревожный, робкий, скрытный ребенок к 5-6 годам выглядит сутулым, «согнутым», малоподвижным и пассивным. У многих агрессивных, гиперактивных детей наблюдаются болезни внутренних органов, появляются травмы и переломы.

В теле оставляют отпечаток такие переживания, как обида, разочарование, гнев, злость и запрещенная, непризнанная любовь. Если мама ребенку не говорила: «Я тебя люблю. Ты у меня самый лучший» (не сравнивая его с кем-то, а просто «у меня»), то во взрослой жизни ему очень трудно говорить о любви. Более того, недолюбленный ребенок не верит, что его можно любить. Это «хроническое страдание» человека. Оно накапливается в организме и превращается со временем в психосоматические заболевания.

Как помочь взрослому человеку научиться достигать результатов, чувствовать себя уверенным и смело идти по жизни?

Прежде всего, важно, чтобы человек понимал, что его это беспокоит, и захотел что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону. Сделать это можно через цикл индивидуальных консультаций или на групповой терапии (тренинг телесной терапии). С помощью определенных техник можно вернуть прежний опыт контакта с собственным телом, более точно распознать и проявить собственные эмоции, по-новому пережить свой прошлый эмоциональный опыт и сформировать более благоприятное отношение к себе, полюбить себя.

Телесно-ориентированная психотерапия является одним из направлений в позитивной психологии, использование которой в работе с людьми разного возраста, уровня способностей и социального статуса позволяет эффективно снимать поведенческие, личностные и этические проблемы, корректировать невротические и пограничные расстройства. А также помогает человеку восстановить свободный поток энергии в своем теле, получить контакт со своими глубинными чувствами и научиться жить свободно.

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