Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 июля 2020 года: число заболевших резко выросло
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 июля 2020 года. Число заболевших новой инфекцией увеличилось сразу на 76 и составило 3231 человек.
Фото - https://yandex.ru/covid19/stat.
Всего зараженных: 3231
Изоляция для приезжих: нет
Детские лагеря: открыты
По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 31 человек выздоровел (за весь период – 1 875), 13 детей (заболели за минувшие сутки), восемь пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), 145 человек в обсерваторах (из них шесть детей), 1 186 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 484 человека находятся на перевахтовке.
За весь период пандемии в регионе скончались 18 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
За последние сутки в России выявлено 6 760 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 32,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 147 летальных исходов, полностью выздоровели 6 047 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 661 165 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 9 683 летальных исхода, выздоровели 428 978 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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