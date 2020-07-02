2020-07-02T07:53:25+03:00
Общество

Итоги ярмарки «Время Побед»: тюменцы скупали мороженое и сливочное масло по десять пачек за раз

Товаропроизводители воспользовались ярмаркой, чтобы разведать спрос тюменцев
Ирина Ромашкина
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Свою продукцию представили 60 тюменских производителейСвою продукцию представили 60 тюменских производителейФото: Ирина Ромашкина
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Участники ярмарки «Время Побед» подводят предварительные итоги работы на площадках. В течение трех дней – 27-28 июня и 1 июля – в Тюмени работала 121 ярмарочная площадка, жители областной столицы могли купить местную продукцию на 151 торговой точке.

За первые два дня ярмарки тюменские товаропроизводители реализовали более двух тонн продукции, объем продаж составил более 1 млн рублей. Самым многочисленным стал третий день акции – 1 июля. У многих товаропроизводителей выручка возросла вдвое. Звание самого популярного товара сохранил за собой «Тюменский пломбир».

С утра тюменцы спешили за мясом и колбасой. Так, свеженину тюменского мясокомбината «Олимп» почти раскупили уже к обеду. Закупались жители продукцией Ялуторовского мясокомбината. Хорошо шла торговля у «Тюменьмолоко», особенно удивляла цена на сливочное масло «Першинское», которое тюменцы брали по десять пачек за раз. Гурманы воспользовались возможностью, чтобы попробовать новинки рынка – покупали по низкой цене продукцию менее известных брендов.

У компании АО «Золотые луга» лучше всего шли продажи линейки «Живи здорово!», ими угощали детей. Брали йогурты и простоквашу, голландский сыр, творог, закупались и в розницу, и оптом, рассказала начальник отдела по коммуникациям Елена Крук.

– У нас было две точки в городе. Люди подходили и спрашивали: «Что у вас тут?». За три дня ярмарки мы смогли реализовать продукции килограммов на сорок, по предварительным подсчетам. Конечно, немного помешал дождь, – рассудила специалист. – 1 июля было больше людей: мы заработали столько, сколько за два предыдущих дня.

По словам председателя совета директоров Западно-Сибирского союза производителей и переработчиков «Биопродукт», директора агрофирмы «Русич» Сергея Пульникова, производители участвовали в акции сообща, знакомились друг с другом, с новинками тюменского продовольственного рынка. На ярмарке у предпринимателей была возможность напрямую пообщаться с покупателями, узнать их вкусы, потребности, увидеть спрос.

Основная точка ярмарки компании «Русич» с представителем агрофирмы была во дворе школы №65, на остальных участках была представлена продукция, рассказал руководитель коммерческого отдела Алексей Ростков. Продавцы рассказывали о пользе иван-чая – этот напиток вполне может заменить кофе, а также обогащен витамином C больше, чем лимон.

– У нас узкое направление – иван-чай. Мы ищем своего покупателя. Многие не знают, что в иван-чае много пользы: там нет кофеина, в нем содержания витамина C в пять раз больше, чем в лимоне. Когда люди пробуют, многие отказываются от кофе в пользу иван-чая, – поделился наблюдениями Алексей Ростков.

Многие тюменские производители были рады рассказать лично о своем продукте тюменцам. Например, только на одной точке в городе присутствовала продукция ООО «Колос» из Ембаево. Но ее можно заказать на сайте компании, заверили представители.

Продавали мед пасечники, рукодельницы – изделия ручной работы, поделки и украшения, сладких дел мастерицы презентовали на ярмарках свои кондитерские изделия. Продукцию предложили птицефабрика «Боровская», «Тюменский бройлер», агрофирма «КРиММ», кондитерская фабрика «Квартет» и многие другие. Свою продукцию представили 60 тюменских производителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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