Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 июня 2020 года: смягчение режима и очередная смерть

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 июня 2020 года. В Тюменской области смягчили режим повышенной готовности.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал документ, смягчающий некоторые ограничения в режиме повышенной готовности. С официальным документом можно ознакомиться на портале правовой информации.

В Тюмени – тринадцатая смерть пациента с коронавирусом. На этот раз, несмотря на все усилия врачей, скончалась 74-летняя женщина. У пенсионерки была тяжелая двусторонняя пневмония на фоне нескольких хронических заболеваний.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 34 и составило 2047 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровели 8 367 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 502 436 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6 532 летальных исхода, выздоровели 261 150 человек.