Рынок труда: каким он будет после пандемии?

Распространение короновирусной инфекции и долгий период режима ограничительных мер оказали сильное влияние на экономику России в целом и на рынок труда в частности. Предприниматели несут потери, тысячи россиян остались без работы, меняются условия работы и спрос на персонал. Мы решили заглянуть в будущее рынка труда, поговорив о новых трендах с Чуйковой Светланой, генеральным директором кадрового центра «Авантаж».

1. Переход в онлайн

Наконец-то можно будет вернуться в офисы после «всего этого»! Или нет, не всем это уже интересно? Удаленная работа оказалась комфортной для некоторых категорий офисных работников – удобство обстановки, меньше разъездов. А многие работодатели отметили для себя, что такая работа может быть эффективной. Для них это еще и хороший способ сэкономить на аренде офисов. Поэтому после карантина не все вернутся в офисы, а надомный формат работы станет еще актуальнее.

Всё к этому шло и до пандемии, естественное развитие технологий способствовало популяризации удаленной работы. Однако не будем отрицать тот факт, что сложившаяся обстановка подтолкнула к совершенствованию бизнес-процессов в этом направлении.

2. Новые формы трудовых взаимоотношений

Малый и средний бизнес будет долго восстанавливаться. Работодатели обратят больше внимания на эффективность сотрудников и воспользуются пандемией как поводом для избавления от кадрового балласта, если и не закроют предприятия совсем. Работоспособность в ближайшие месяцы смогут сохранить те компании, которые оперативно приспособятся к новым реалиям. В том числе это новые форматы отношений с сотрудниками. Максимальный уклон в сторону безокладных, сдельных форм оплаты труда. Кроме того, компании будут переводить часть сотрудников на гибкий график.

Снова будут тщательно истребляемые серые схемы и «зарплаты в конвертах». Многие предпочтут сэкономить на налогах, чем «спать спокойно».

3. Переход от трудовых к гражданско-правовым отношениям

Всё, что можно передать на аутсорсинг, будет передано на аутсорсинг. С учетом общего тренда на экономию ресурсов, работы будут передаваться преимущественно фрилансерам (самозанятым и ИП), а не компаниям.

Следует отметить, что частично эти работы будут выполняться теми же людьми, что и раньше, но взаимоотношения с ними перейдут из сферы трудового законодательства в гражданско-правовую. Часть взаимоотношений вообще не будет оформлена и будет находиться вне правового поля.

4. Качества работников, необходимые на рынке труда

Движения на рынке труда сейчас очень стремительные. Людям, желающим найти работу, стоит заняться поиском без промедления. После окончательного выхода из режима самоизоляции конкуренция среди соискателей будет высокой. Особенно в сферах, пострадавших от карантинных мер. А именно: туризм, ресторанный и гостиничный бизнес, event-индустрия, фитнес и салоны красоты. Работу будет искать среднее звено – продавцы, менеджеры, офис-менеджеры и др. С увеличением конкуренции соискателей в приоритете будут работники с опытом.

Следующей по значимости становится универсальность: возможность выполнять разные виды работ. Представители некоторых профессий начнут осваивать смежные сферы, в которых заинтересованы работодатели. Например, секретарь совмещает основную работу с кадровым делопроизводством, маркетолог учится дизайну. Также мы видим профориентационные изменения. Изменилась структура запроса работодателей на разные специальности. Готовность обучиться новой, более актуальной и более оплачиваемой профессии станет для многих людей возможностью найти свое новое место на рынке труда.

Возрастет спрос на работников с Soft Skills. Прежде всего будут важны прокачанные личностные навыки. Это коммуникабельность, широкий кругозор, стрессоустойчивость и возможность быстро осваивать новое. Такой специалист будет желаемым сотрудником и с лёгкостью найдет работу.

Не обойтись без коммуникативных навыков в торговле и сфере услуг. В этих отраслях предвидится еще более высокая клиентоориентированность и максимальное качество сервиса.

5. Востребованные профессии

Благодаря масштабному переходу бизнеса в онлайн становятся еще востребованнее IT-специалисты, хотя они и до пандемии были «на вес золота». В основном требуются разработчики различных программ для обеспечения возможности дистанционной работы и контроля сотрудников. Соответственно, будут востребованы и работники сферы информационной безопасности.

Повышается спрос на профессии, связанные с логистикой. Это не только курьеры, но и те, кто организует процесс передвижения товаров с использованием цифровых технологий.

С целью сохранения здорового персонала работодатели будут заинтересованы в создании безопасных условий труда. В связи с этим в сфере охраны труда появятся специалисты по защите здоровья персонала с уклоном в антивирусную тему. Это будут как сотрудники на предприятии, так и отдельное направление бизнеса.

Востребованными также окажутся специалисты с определением «персональный». Например, персональные стилисты, парикмахеры, тренеры, консультанты.

6. Отрасли максимального спроса на персонал

Меняется престижность профессий, которая в большей степени базируется на уровне доходов. В целом за период вынужденной самоизоляции отмечено снижение доходов населения. Однако это не коснулось зарплат в компаниях-монополистах с непрерывным циклом производства. В этих сферах мало что изменилось. Ожидается рост зарплат в медицине, и не только в бюджетной сфере в связи с «президентскими» доплатами, но и в частных медучреждениях, так как после кризиса спрос на медицинские услуги возрастет.

После пандемии сохранится высокий спрос на рабочие специальности и трудовых мигрантов. Автоматизация, компьютеризация ещё долго не заменяит рабочую силу.

В связи с введением ограничений, закрытием границ и востребованностью продукции местного производства прогнозируется развитие агропромышленного комплекса страны. Здесь же сыграют роль меры, разворачиваемые в текущем году, обозначенном как Год сельского предприниматели. Поэтому многие оставшиеся без работы офисные работники достанут запылившиеся дипломы сельскохозяйственных институтов и вернутся к первой специальности.

– Рынок труда быстро меняется, мы наблюдаем это прямо сейчас. И каждому, в чью жизнь в период пандемии вмешались нестабильность, изменение статуса или потеря работы, необходимо задуматься о том, какое место он хочет и может занять в новой экономике, – уверена депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – И чем быстрее мы адаптируемся к новым изменениям, тем успешнее станем в будущем. В рамках федерального проекта «Крепкая семья», который я курирую в Тюменской области, у нас есть программа профориентации подростков. Думаю, пришла пора и в неё вносить изменения, согласно свежей экономической ситуации. Этим наша команда и займется летом.