На Тюмень надвигается сильный ветер и град

На Тюмень надвигается непогода. В субботу, 13 июня, резко понизится температура наружного воздуха.

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», днем ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами пройдет град. Ветер усилится до 17 – 22 метров в секунду. В субботу, 13 июня, днем резко понизится температура воздуха – до +15...+20 градусов.

В связи с непогодой повышается вероятность возникновения ЧС. На линиях энергосистем могут произойти аварии, на дорогах возможно увеличение количества ДТП. Кроме того, ненастье способно нарушить работу ЖКХ, объектов связи, грозит повреждением крыш и увеличением случаев травматизма среди людей.

– Во избежание получения травм рекомендуем жителям переждать порывы ветра в помещении. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь укрыться в подземном переходе или в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов, – отметили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Кроме того, горожанам посоветовали держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Также ни в коем случае не стоит пытаться прятаться за остановками общественного транспорта и недостроенными зданиями.