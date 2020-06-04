Коронавирус в Тюмени, последние новости на 5 июня 2020 года: торгово-развлекательные центры пока не откроются

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 июня 2020 года. Торгово-развлекательные центры пока не откроют.

18 июня совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в режиме видеоконференции будет проведен день открытых дверей для предпринимателей. Роспотребнадзор обсудит с бизнесменами сложившуюся ситуацию, чтобы понять, как с наименьшими потерями выходить в третий этап.

– Я надеюсь, что это случится. Пока мы не можем с вами открыть ТРЦ даже без общепита и кинотеатров, потому что мы не соблюдаем требования, которые должны соблюдать, – сказала глава ведомства Галина Шарухо.

Фельдшер специализированной «ковидной» бригады скорой помощи Елена Краснова рассказала о своей работе. Медик с двадцатилетним стажем начала бороться за жизнь пациентов с подтвержденным коронавирусом еще в конце февраля.

Губернатор Тюменской области принял решение выделить из бюджета более 280 миллионов рублей на поддержку занятости и создание временных рабочих мест. Этот вопрос обсуждался на совещании с правительством области, главами городов и районов.

В Тюменской области всем прибывающим через аэропорт Рощино, в том числе и вахтовикам, разрешили пересидеть двухнедельный карантин дома. Однако есть условие: если самочувствие ухудшится, необходимо сразу же вызвать врача по месту изоляции.

В Тюмени с 3 июня больше не надо каждый день дезинфицировать подъезды домов. Однако управляющие компании теперь все равно обязаны использовать при работе дезинфицирующие средства.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 49 и составило 1798 человек.

За последние сутки в России выявлен 8 831 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 38,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровели 8 666 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.