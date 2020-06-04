На сегодняшний день в Тюменской области зарегистрировано восемь активных очагов коронавируса. Это ровно половина от общего числа известных в регионе очагов: остальные удалось погасить.

– Сейчас мы готовим заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии по городу Ишиму: там начинает ухудшаться ситуация. Недавно мы провели заседание по Исетскому району, все мероприятия прописали для больниц и граждан, теперь видим некоторую стабилизацию, – рассказала глава управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

По ее словам, в целом в регионе сейчас зафиксировано достаточно значительно снижение темпов прироста заболеваний новой инфекцией за последние три недели – с пяти процентов до двух с половиной. Однако главный санинспектор области еще раз подчеркнула, что только соблюдение правил всеми тюменцам может дать тот результат, который власти ожидают.

– Начались исследования в лабораториях, к которым подключится Центр гигиены и эпидемиологии, по определению наличия антител к новой коронавирусной инфекции. Тюменская область вошла в число пилотных территорий, где будет проводиться популяционное исследование, которые мы начнем в последней декаде июня. В него войдет около четырех тысяч человек из разных возрастных когорт. Мы будем проводить анкетирование, брать информированное согласие и определим, какой популяционный иммунитет у тюменцев, – также заявила Шарухо.

Об эпидемиологической ситуации в Тюменской области.

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