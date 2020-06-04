«Ни сантиметра открытой кожи»: тюменка рассказала о работе в «ковидной» бригаде скорой

Фельдшер специализированной «ковидной» бригады скорой помощи Елена Краснова рассказала о своей работе. Медик с двадцатилетним стажем начала бороться за жизнь пациентов с подтвержденным коронавирусом еще в конце февраля.

– Мне захотелось выйти за пределы известного и испытать себя. Нас 46 человек, в смену выходит пять бригад. Заметила, что всех нас объединяет одна черта – внутренний стержень. Каждое утро у нас традиционно проходит пятиминутная планерка на воздухе между теми, кто уходит со смены, и теми, кто заступает. Мы всегда в масках – так положено, но это не мешает общению. Ещё мы созваниваемся и консультируемся друг с другом в сложных ситуациях, чтобы максимально эффективно сработать, – рассказывает Елена.

По ее словам, в спецодежде, в которую буквально закутываются медики, приходится говорить громче, так как из-за респираторов даже самих себя плохо слышно.

Фото предоставлено Еленой Красновой.

– Окружающие отмечают, что нормально мы так орем. Потом вместе немножко над этим посмеемся, отчего всем станет чуть легче. Весь процесс облачения в защитный костюм занимает две, а то и одну минуту. Но это после недель тренировки! С головы до ног мы полностью закрыты, нет ни сантиметра свободной кожи, – говорит медик.

Елена Краснова также отмечает, что в костюме довольно жарко и душно, сотрудники скорой сильно потеют, а от плотно прилегающих защитных очков надолго остаются вмятины на лице. Однако, по словам женщины, к этому все уже привыкли.