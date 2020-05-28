Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 мая 2020 года: тюменцев призывают не посещать другие регионы страны

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 мая 2020 года. Тюменцев призывают не посещать другие регионы страны.

Тюменцев призывают воздержаться от поездок в другие регионы страны. Также стоит отказаться от приема гостей. Если же визита родственников или друзей не удалось избежать, следует воспользоваться инструкцией Роспотребнадзора.

Тюменцам рассказали об особом вреде курения в период пандемии коронавируса. Так, согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме. Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новой инфекцией.

В Тюмени депутаты гордумы приняли решение по оказанию мер поддержки бизнеса в условиях ограничений. Так, организациям и индивидуальным предпринимателям предоставят налоговые льготы по двум местным налогам – земельному и налогу на имущество физических лиц.

Студенты Тюменского государственного медуниверситета заселены в обсерватор «Верхний Бор». В комнатах общежития, где жили зараженные учащиеся, провели дезинфекцию.

В Тюменской области завершается прием заявлений на зарплатные субсидии пострадавшим из-за коронавируса компаниям. На сегодняшний день порядка семи тысяч компаний и ИП еще этого не сделали. При этом осталось не так много времени: всего до 1 июня.

В Ялуторовске крупно оштрафовали мужчину за нарушение режима повышенной готовности. Прибыв из другой страны, он свободно разгуливал по городу.

В Тюмени проводятся доследственные проверки, организованные по материалам СМИ о невыплате надбавок за работу с больными коронавирусом. В этот раз следователи сами встретились с медиками.

Число заболевших новой инфекцией увеличилось на 30 и составило 1562 человека.

За последние сутки в России выявлено 8371 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 174 летальных исхода, полностью выздоровели 8785 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровели 150 993 человека.