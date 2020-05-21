2020-05-21T11:30:01+03:00
Недвижимость

Будущее за каркасными домами: компания «КАРСИККО» о строительстве и развитии технологий

Компания обеспечивает продукцией не только жителей Тюменской области, но и всей страны
Вадим Бегун
Поделиться:
Компания «КАРСИККО» рассказывает о строительстве и развитии технологий. Фото - «КАРСИККО».Компания «КАРСИККО» рассказывает о строительстве и развитии технологий. Фото - «КАРСИККО».
Изменить размер текста:

Выбирая технологию возведения дома, каждый из нас ориентируется на бюджет, возможные сроки и, безусловно, надежность. В случае, когда желания экономить на качестве нет, но средства ограничены, к тому же хочется поскорее заселиться в новое, комфортное при любой погоде жилье, каркасное домостроение выигрывает по всем параметрам.

Эта технология известна и популярна во всем мире (США, Скандинавия, Япония и др.), в России же она только набирает обороты. Однако уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что будущее отечественного домостроения именно за каркасными домами. Среди преимуществ – доступная практически каждому стоимость материалов, короткие сроки возведения, качество, энергоэффективность и экологичность.

В Тюменской области по технологии каркасного домостроения с 2007 года работает компания «КАРСИККО» (ООО «Завод каркасного домостроения»). В арсенале предприятия современные немецкие высокотехнологичные станки фирмы WEINMANN, которые позволяют качественно и с высокой точностью производить конструкции домов, спроектированных собственными архитекторами.

Фото - «КАРСИККО».

Фото - «КАРСИККО».

Многолетний опыт производства и строительства каркасных домов позволил оптимизировать технологию «КАРСИККО» даже для условий Крайнего Севера, что подтверждает устойчивость материалов к морозам.

Компания обеспечивает продукцией не только жителей нашего региона, но и всей страны. Так, работу «КАРСИККО» по достоинству оценили заказчики из Казани, Сургута, Надыма, Сочи.

Для удовлетворения возросшего потребительского спроса в 2019 году был открыт второй завод компании в городе Ханты-Мансийске.

Основными преимуществами ООО «КАРСИККО» являются:

• использование экологически чистого и качественного материала;

• высокая степень автоматизация процесса;

• короткие сроки изготовления каркасных домов;

• непосредственное участие будущего владельца дома в разработке архитектурных и планировочных решений;

• возможность заказчика выбрать комплектацию дома;

• доступная стоимость домов (при высоком качестве изготовления и используемых материалов) составляет конкуренцию «традиционным» технологиям;

• строительство каркасных домов возможно в любом регионе РФ;

• технология «КАРСИККО» позволяет строить каркасные дома в любое время года.

Узнать более подробную информацию и задать вопросы специалистам можно по тел. +7 (3452) 52-94-28.

ООО «КАРСИККО»

г. Тюмень, ул. Бабарынка, 1, корп. 1, стр. 1,

с 09.00 до 18.00, пн. пт., сб., вс. – выходной.

Официальный сайт: karsikko-dom.ru

Группа в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/karsikko_dom

E-mail: dom.karsikko@yandex.ru

Большой обзор "Завод Каркасного Домостроения". Каркасные дома по немецкой технологии!.Узнать подробнее о каркасных домах "КАРСИККО" Производство каркасных домов по немецкой технологии на оборудовании фирмы WEINMANN Уникальная технология производства и строительства каркасных домов. Подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте http://karsikko-dom.ru Каркасные дома нашего производства имеют толщину стены 324мм., по теплотехнические характеристики соответствуют показателям пассивного дома. Подробную информацию о строящихся объектах ВК - https://vk.com/karsikko_dom Строительство каркасных домов в Тюмени под ключ. Проекты каркасных домов http://karsikko-dom.ru/catalog/karkasnye-doma/ Готовые каркасные дома http://karsikko-dom.ru/works/stroitelstvo-domov/ Вы можете построить каркасный дом нашего производства своими руками.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Юные тюменские робототехники защитят итоговые проекты онлайн
«Брусника» вошла в топ российской градостроительной премии
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 мая 2020 года увеличилось на 11 человек
Гроб с останками из Спасской церкви отправили на экспертизу
Когда в Тюмени откроются спортивные объекты и стадионы?
Тюменцам рассказали, что будет в Заречном парке после масштабного благоустройства
Свыше 8 млрд рублей разместили уральцы во вкладе «Помню. Горжусь», приуроченном к 75-летию Великой Победы
Проектом второго транспортного кольца вокруг Тюмени займется институт
В новой Конституции отметят важность достойной оплаты труда
Тюменские предприятия нуждаются в слесарях и разнорабочих
Почти 80 тюменцев эвакуированы при помощи санавиации с начала года
Ольга Простнева: «Поправки в Конституцию обеспечат зеленый коридор инновационным проектам»
В Тюмени немецкий дог накинулся на женщину
В Тюменской области на время ремонта закрыли трассу федерального значения
Тюменский «Водоканал» возглавил молодой экономист
Обидчивый тюменец повредил автомобиль коллеги
Тюменская компания выплатит почти миллион рублей сыну погибшего в ДТП работника
В этом году в Тюмени посадят около 10 тысяч деревьев
Тюменец повелся на новую схему мошенников и потерял почти 200 тысяч рублей
Погода на 21 мая в Тюмени: дожди продолжаются
В Тюмени сократили сроки опрессовок