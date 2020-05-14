Коронавирус в Тюмени, последние новости на 15 мая 2020-го: больше тысячи зараженных, штрафы за неношение масок

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 15 мая 2020 года. В Тюменской области – больше тысячи зараженных, также стали известны суммы штрафов за неношение масок.

Тюменцы узнали, какие штрафы им грозят за неношение масок. Напомним, что с сегодняшнего дня, 14 мая, на территории региона действует масочный режим.

В Тобольске начали бесплатно выдавать многоразовые маски. Медицинские изделия могут получить одинокие и одиноко проживающие граждане пожилого возраста и инвалиды, малообеспеченные граждане пожилого возраста и инвалиды, а также малообеспеченные семьи с детьми.

За последнюю неделю число дежурных групп в детских садах региона увеличилось на 17%. Родители стали чаще водить своих детей в дошкольные учреждения.

Врачи рассказали о состоянии и лечении единственного больного коронавирусом в Викуловском районе. Болезнь у него протекает в бессимптомной форме.

В интернете кибермошенники создают фейковые сайты госуслуг. Тюменцев просят обращать пристальное внимание на адресную строку сайтов.

В Тюмени шесть человек наказали за ненадлежащую организацию дезинфекции жилых домов. Такие меры стали результатом проверки прокуратурой сообщений СМИ с жалобами горожан.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 41 и составило 1018 человек.

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода, полностью выздоровели 5527 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев новой инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.