ОНФ проверяет, выплатили ли тюменским медикам обещанную президентом господдержку

Анонимный опрос на предмет получения выплат медицинскими работниками, задействованными в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, инициировали активисты Общественного народного фронта.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» глава регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко, анонимный опрос о единовременной федеральной поддержке медикам в Тюменской области стартовал накануне, 13 апреля.

– Сейчас у нас разрабатывается механизм проверки. Предварительно вчера мы разместили среди нашего актива, членов штаба и волонтеров: распространяем среди врачей в соцсетях анонимный опрос, который был запущен нами на предмет получения выплат. Эту информацию мы собираем до 17 мая. Возможно, у нас будут еще очные формы работы по выявлению этих нарушений. Но, как вы понимаете, врачи опасаются этих моментов, судя по другим субъектам РФ. У нас пока нет информации, что кто-то боится сказать, – поделился наблюдениями Роман Чуйко. – В части субъектов выплаты осуществили, в других пока не сделали. Например, в Курганской области работникам станции скорой помощи выплата не прошла.

Правительство Тюменской области сообщило о том, что в нашем регионе все медики уже получили федеральную поддержку, а точнее, в апреле 2020 года единовременные выплаты пришли 2 973 работникам медицинских организаций, что составило 108,7 млн рублей.

– Мы все равно мониторим, чтобы в Тюменской области выплаты получили все. И уже будем проверять на предмет соответствия заявленным суммам, а не только самого факта получения, – заявил Чуйко.

Оперштаб Тюменской области дополняет, что по вопросам начисления президентских выплат нужно обращаться по номеру 8 (3452) 68-45-25.

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям и экипажам скорой помощи единовременные выплаты в размере 25, 50, 80 тысяч рублей. Это поручение глава страны распорядился выполнить еще 8 апреля, однако месяц спустя выяснилось, что деньги на руки получили медработники только 56 регионов России.

– Поручения будут считаться исполненными только тогда, когда помощь дойдет до каждого, кому она предназначена. По имеющимся у меня данным по состоянию на 9 мая указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах Российской Федерации. А получили их на руки 56 тысяч человек. А это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. Все средства на апрельские выплаты в регионы уже поступили. Поручаю главам регионов, чтобы до 15 мая все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты. Я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России, – подчеркнул Владимир Путин.

Мониторинг исполнения обеспечивает российское правительство и Минздрав РФ. Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что на 12 мая общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 миллиарда рублей, однако израсходовано из них немногим более 4,5 миллиарда. Некоторые регионы еще не приступили к выплатам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/778853" frameborder="0"></iframe> «Мы должны сделать все возможное, чтобы труд и риск врачей было оплачены вовремя» – Мишустин.

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