Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 мая 2020 года – больше тысячи человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 14 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 41 и составило 1018 человек.

По информации Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, 34 человек выздоровели (за весь период – 357), 655 человек получают лечение, пять пациентов на ИВЛ (из общего числа болеющих), пять детей заболели (из общего числа болеющих), 54 человека находятся в обсерваторе (из них двое детей), 4 441 человек остаются под медицинским наблюдением, 2 468 – на перевахтовке.

За весь период скончались шесть человек. Все пациенты были пожилого возраста, имели сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 93 летальных исхода, полностью выздоровели 5527 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 252 245 случаев новой инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре шесть человек наказали за ненадлежащую организацию дезинфекции жилых домов. Такие меры стали результатом проверки прокуратурой сообщений СМИ с жалобами горожан.

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