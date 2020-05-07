2020-05-07T20:30:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 мая 2020-го: в медсанчасти заразились инфекцией сразу 55 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 мая 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
В тюменской медсанчасти заразились инфекцией сразу 55 человек. Фото - МСЧ "Нефтяник" в "ВКонтакте".В тюменской медсанчасти заразились инфекцией сразу 55 человек. Фото - МСЧ "Нефтяник" в "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 мая 2020 года. Инфекцией заразились сразу 23 врача.

В МСЧ «Нефтяник» выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией. Там COVID-19 заразились 55 человек. Из них 23 человека – это сотрудники медико-санитарной части и 32 пациента.

В Тюменской области на постоянной основе проводится мониторинг наличия масок и цен на них. Эту информацию получает антимонопольная служба и прокуратура.

В Тюменской области налоговые органы принимают заявления на предоставление выплат предприятиям, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. Средства выделяются из федерального бюджета, заявки направили более тысячи субъектов МСП.

В Тюменской области объем продаж квартир значительно снизился: виной тому пандемия коронавируса. Однако ситуация на рынке скоро должна нормализоваться.

Тюменцы активно пересылают в социальных сетях видеоролик, в котором якобы врач, который живет в Италии 20 лет, рассказывает о том, что от коронавируса можно излечиться легко и просто. Для этого нужен алкоголь.

Шестнадцать пациентов областного противотуберкулезного диспансера, который находится в Тюмени, выздоровели. Двойной тест на коронавирус, который они прошли, показал отрицательный результат.

В Тюмени пятая смерть пациента с COVID-19. Это снова пожилой человек.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 25 и составило 683 человека.

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов, полностью выздоровели 2476 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Мы гордимся вами!»: Александр Моор поздравил ветеранов с наступающим юбилеем Великой Победы
Тело тюменца обнаружили в сгоревшем жилом вагоне
В Тюмени цветочные магазины нарушают эпидемиологические нормы
В Тюменской области появится «Сад памяти»
Часть пациентов тюменского тубдиспансера, где зафиксировали вспышку коронавируса, вылечилась
В Тюменской области снесли несколько аварийных домов после проверки прокуратуры
В Тюмени прокомментировали информацию о закрытии ярковской больницы, где медики заразились COVID-19
Одну из центральных улиц Тюмени закроют для движения
В Тюмени байкер получил серьезные травмы при столкновении с легковушкой
В Тюмени планируют создать арт-квартал
В новой Конституции подчеркнут важность территориальной целостности страны
В Тюмени зафиксирована пятая смерть пациента с COVID-19
«Врач» рассказывает тюменцам о лечении коронавируса водкой
В Тюмени девушку укусила ядовитая змея: горожанка находится в среднетяжелом состоянии
Холодненькая пошла! Тюменцы скоро останутся без горячей воды
Под Тюменью хулиганы расстреляли кота: животному нужна операция
В свет в серии ЖЗЛ вышла новая книга о генерале Иване Федюнинском
В Тюменской области продажи квартир сократились на 60% из-за коронавируса
Более тысячи тюменских бизнесменов обратились за субсидиями
«Галамарт» запустил в Тюмени акцию помощи нуждающимся
Тюменские врачи выходили 96-летнюю труженицу тыла, которая упала и сломала бедро