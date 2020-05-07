Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 мая 2020-го: в медсанчасти заразились инфекцией сразу 55 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 мая 2020 года. Инфекцией заразились сразу 23 врача.

В МСЧ «Нефтяник» выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией. Там COVID-19 заразились 55 человек. Из них 23 человека – это сотрудники медико-санитарной части и 32 пациента.

В Тюменской области на постоянной основе проводится мониторинг наличия масок и цен на них. Эту информацию получает антимонопольная служба и прокуратура.

В Тюменской области налоговые органы принимают заявления на предоставление выплат предприятиям, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции. Средства выделяются из федерального бюджета, заявки направили более тысячи субъектов МСП.

В Тюменской области объем продаж квартир значительно снизился: виной тому пандемия коронавируса. Однако ситуация на рынке скоро должна нормализоваться.

Тюменцы активно пересылают в социальных сетях видеоролик, в котором якобы врач, который живет в Италии 20 лет, рассказывает о том, что от коронавируса можно излечиться легко и просто. Для этого нужен алкоголь.

Шестнадцать пациентов областного противотуберкулезного диспансера, который находится в Тюмени, выздоровели. Двойной тест на коронавирус, который они прошли, показал отрицательный результат.

В Тюмени пятая смерть пациента с COVID-19. Это снова пожилой человек.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 25 и составило 683 человека.

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов, полностью выздоровели 2476 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.