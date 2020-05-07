2020-05-07T15:47:29+03:00
75 лет Великой Победы

В Тюмени Национальная гвардия России поздравила ветеранов с Днем Победы

Росгвардейцы исполнили марш в тюменских дворах в честь ветеранов Великой Отечественной войны
Ирина Ромашкина
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Ветеранам подарили продуктовые пакеты и цветыВетеранам подарили продуктовые пакеты и цветыФото: Ирина Ромашкина
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Накануне Дня Победы, 7 мая, ветеранские организации и росгвардейцы задали праздничное настроение в трех тюменских дворах. Служащие навестили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, и на площадке рядом с домом по ул. Профсоюзная, 70 устроили концерт.

– Выходила, песню заводила про степного сизого орла, – легендарная песня «Катюша» сегодня лилась в центре Тюмени.

Песни военных лет, стихотворения и слова поздравления посвящались труженице тыла Нурие Исхаковой. Нурия Юнусовна родилась 21 декабря 1929 года. Ее отец и два старших брата погибли в годы Великой Отечественной войны. Она же посвятила юность изготовлению форменного обмундирования для военнослужащих Красной Армии. С 1973 года Нурия Юнусовна живет в Тюмени, была замужем за ветераном Великой Отечественной войны Гайннулу Исхаковым, овдовела пять лет назад.

Концерт в свою честь ветераны смотрели из окон квартир Фото: Ирина Ромашкина

Концерт в свою честь ветераны смотрели из окон квартирФото: Ирина Ромашкина

Председатель регионального отделения общественной общероссийской организации ветеранов войск правопорядка по Тюменской области и организации ветеранов внутренних войск Тюменской области Александр Бухарин пояснил, что адресные поздравления Росгвардии проходят по всей России с начала мая. В Тюмени сегодня утром росгвардейцы так же поздравляли тружеников тыла Елизавету Николаеву и Николая Селивёрстова.

Тюменских ветеранов поздравил командующий УрО ВНГ РФ Александр Попов.Поздравление директора Росгвардии, командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник Александр Попов.Ирина Ромашкина

Ветеранам прочли поздравление директора Росгвардии, командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации, генерал-полковник Александр Попов. А затем во дворе зазвучал негласный гимн 9 мая – песня «День Победы». Организаторы концерта получили овации из окон квартир. После инициативная группа зашла в гости к Нурие Юнусовне, чтобы презентовать продуктовый пакет и цветы.

Тюменских ветеранов поздравили концертом во дворе.Ирина Ромашкина

– Создали атмосферу праздника. Нужно, чтобы ветераны знали и чувствовали, что их помнят и чтят. Мы чествуем наших тружеников тыла, они своим трудом ковали эту победу, – убежден Александр Бухарин. – Годы, к сожалению, скосили наших ветеранов. Всем уделим внимание, все примут от нас парад войск в честь дня победы!

Росгвардейцы создали настроение праздника тюменским ветеранам Фото: Ирина Ромашкина

Росгвардейцы создали настроение праздника тюменским ветеранамФото: Ирина Ромашкина

Настроение праздника пришло всем соседям. Многие вышли во двор, чтобы посмотреть парад, кто-то смотрел парад в окно.

В тюменских дворах марширует Росгвардия.Ирина Ромашкина

Услышала знакомые военные песни и Елизавета Доровикова. Она спустилась во двор уже к концу концерта, чтобы показать дорогое ей письмо от президента России, который поздравил Елизавету Павловну. Она как девушка застеснялась своего возраста и поблагодарила нацгвардию за концерт под окнами.

Ребенок войны тюменка Елизавета Доровикова.Ребенок войны Елизавета Доровикова спустилась во двор уже к концу концерта, чтобы показать дорогое ей письмо от президента России.Ирина Ромашкина

ИСТОЧНИК KP.RU

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