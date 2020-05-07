Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 мая 2020 года увеличилось на 25 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 7 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 25 и составило 683 человека.

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов, полностью выздоровели 2476 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области на постоянной основе проводится мониторинг наличия масок и цен на них. Эту информацию получает антимонопольная служба и прокуратура.

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