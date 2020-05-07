«В эфире Любовь»: как провинциалка стала ведущей федеральной радиостанции

В России сегодня, 7 мая, отмечается День радио. Для слушателей профессия радиоведущего кажется чем-то недостижимым, будто в эфир пускают исключительных людей. Но история тюменки Любови Володиной говорит, что мало обладать только талантом. Чтобы вещать на всю страну, нужно немало потрудиться, верить в себя и стучать в закрытые двери. В свой любимый праздник Любовь Володина поделилась откровениями с корреспондентом «Комсомольской правды» – Тюмень» в своем первом интервью.

"День радио - мой любимый праздник". Фото с личной страницы Любови Володиной в Instagram

– У меня впервые берут интервью, обычно я с микрофоном задаю вопросы. Очень люблю этот праздник – День радио! Он для меня как Новый год!

– Ты мечтала стать радиоведущей?

– Я никогда не мечтала стать радиоведущей. В школьные годы, когда меня спрашивали, кем ты хочешь быть, я всегда говорила: «Я буду работать в телевизоре». Отчасти это сбылось, ведь эфир «Радио Шансон» можно и слушать, и смотреть.

Радиоведущей я стала совершенно случайно, когда в Заводоуковске, откуда я родом, объявили кастинг. По совету моей мамы я туда и отправилась. Тогда, будучи студенткой Тюменского государственного университета по специализации «Педагогика и психология», я думала, что уйду в психолого-педагогическую деятельность, и даже не предполагала, что радио настолько плотно войдет в мою жизнь. Пройдя кастинг, я в эту профессию влюбилась.

– Ты помнишь, как впервые оказалась у микрофона?

– Впервые у микрофона я оказалась в Заводоуковске. Это была радиостанция под названием «Радио Лайт». И тогда я была просто «говорящей головой»: вела программу по заявкам, передавала приветы и поздравления жителей Заводоуковского района. На тот момент я еще за пультом не сидела. Даже не думала и не гадала, что все эти кнопочки мне будут подвластны.

– Какую музыку ты любишь?

– Я не могу сказать, что я абсолютный фанат какого-то определенного жанра. Всё зависит от настроения. Сегодня я могу наслаждаться Розенбаумом, завтра врубить Deep Purple и кайфовать от этого. Потом мне захочется классики и я буду слушать Вивальди. Всё зависит от настроения.

– Твоя любимая шансоновская песня?

– Из артистов жанра шансон я обожаю творчество Александра Яковлевича Розенбаума. Его песни я готова петь с утра до вечера!

"Обожаю творчество Александра Яковлевича Розенбаума". Фото с личной страницы Любови Володиной в Instagram

– Говорят, что тебя заметила федеральная редакция радиостанции, когда ты работала на региональной волне. Так ли это?

– Действительно, я работала на «Радио Шансон» в Тюмени. В какой-то момент случилось так, что я захотела переехать в Москву. Там меня абсолютно никто не ждал и не знал. Я пришла на «Радио Шансон» в Москве, постучалась в прямом смысле в закрытую дверь. Мне открыл охранник и спросил: «Вы куда?». Я сказала: «Вы знаете, мне необходимо в отдел кадров». На что он удивленно спросил: «А у вас что, назначено?». Я говорю: «Нет, но мне бы очень хотелось туда попасть, я приехала из Тюмени». Охранник, проверив паспорт, проводил меня в отдел кадров. Там меня встретила милая девушка Елена, и она меня спросила: «А кем вы хотите работать? Разве мы выставляли вакансии?». Я говорю: «Нет, информации о том, что вам требуются работники, нигде в интернете нет. Я ищу работу ведущей эфира». Она на меня удивленно посмотрела и сказала, что мне нужно обратиться к программному директору. «Отлично, я готова к ней пойти!» – ответила я. А оказывается, нужно записаться на прием, и, возможно она примет, когда будет время. «Мы можем как-то этот путь сократить? Я хочу уже сегодня поговорить с программным директором. Я не займу много времени», – сказала я.

Отмечу, что когда это происходило, у меня невероятно тряслись ноги и руки, у меня всё пересохло во рту, а внутри всё настолько клокотало, что не передать словами. Но внешне я была скала скалой. Переминаясь с ноги на ногу, я ждала в коридоре, когда ко мне выйдет программный директор. На тот момент ею была Екатерина Михайлова. С невероятно грозным видом она подошла ко мне и спросила: «Вам кого?». «Я ищу работу. Меня зовут Любовь, и я приехала из Тюмени. Работала там на «Радио Шансон», а сейчас живу в Москве, и мне хочется попробовать работать у вас». Она, конечно, была очень удивлена такому подходу. Всё, что она мне сказала: «Запишите, пожалуйста, адрес электронной почты. Вышлите резюме. Если вы мне подойдете, то я вас приглашу».

У меня не было в руках ни ручки, ни листочка, и я почему-то боялась даже у нее ручку и листочек спросить. И когда она произносила электронную почту, непонятные буквы на английском языке, я уставилась ей в рот и пыталась запомнить произнесенные слова. Программный директор развернулась и ушла. Я собралась с силами, вышла с радиостанции, села прям там на крыльце и разрыдалась, потому что, конечно же, меня никто нигде не ждал. На ватных ногах, не помню, как я добралась до дома. Хорошенько проревелась, собрала всю волю в кулак и написала ей письмо на почту. Я вспомнила ее электронную почту: фотографическая память тут меня не подвела. И отправила ей сообщение.

На следующий день в 10 часов утра раздается звонок, Екатерина Михайлова говорит: «Люба, можете быть ровно через час?». Ровно через час я была уже у нее в кабинете. И она мне дала шанс проявить себя: стажироваться, подтянуть всё, что нужно было подтянуть на тот момент. Она мне сказала: «Даю ровно месяц. Если через месяц ты не покажешь необходимый результат, то мы сотрудничать не будем». Я трудилась верой и правдой ровно месяц. Спустя это время она меня официально пригласила работать на радио в Москве, чему я несказанно рада.

"Чтобы попасть на радио, стучалась в закрытые двери". Фото с личной страницы Любови Володиной в Instagram

– Как встретила Москва?

– Я боялась людей, толпы, я боялась, честно говоря, даже в метро зайти и войти в вагон. У меня был жуткий страх от масштабов, движения и ритма. Я думала, что никогда к этому не привыкну. Я человек деревенский. Я родилась в поселке Комсомольский Заводоуковского района Тюменской области. И из замедленного темпоритма я оказалась в этих обстоятельствах.

Но сейчас, спустя время, я уже могу сказать, что Москва меня встретила весьма дружелюбно, несмотря на мои страхи. Если кто-нибудь решится переезжать в Москву, по моему опыту, я считаю, что если ты трудолюбив, Москва дает возможности и шансы. А то, как ты ими можешь воспользоваться, это уже другой вопрос.

– Как изменилась твоя жизнь после переезда в Москву? Изменились ли ценности?

– Да, она поменялась, она стала другой, но и я стала другой. Года идут, и ценности меняются. Если раньше хотелось праздника и песен, то сейчас хочется уединения, проводить больше времени с семьей, наслаждаться тем, что вы можете себе позволить собраться за большим круглым столом за чаем и наслаждаться простым человеческим общением. Как раз этого очень не хватает. Все мои родные и близкие живут в Тюмени. Эти редкие встречи я очень ценю и трепетно отношусь к возможности обнять своих родных, сказать нужные нежные слова не в скайпе, а лично, когда преодолеваешь две тысячи километров самолетом, поездом или на автомобиле. Семья – это главная ценность.

"Мечтаю сняться в военном фильме". Фото с личной страницы Любови Володиной в Instagram

– О чем ты мечтаешь?

– У меня есть топ-100 желаний, которые я должна осуществить. И эти желания поэтапные. О чем-то личном – вряд ли скажу.

Я мечтаю отправиться в Норвегию на фьорды. Это путешествие должно было состояться на майских праздниках. Но этого не случилось. Думаю, эту мечту нужно будет осуществить в ближайшие годы, это факт.

А вообще я та еще мечтательница, которая верит в сказки, в мир во всем мире и верит, что доброта спасет этот мир. А еще я мечтаю сняться в военном фильме!

– Есть ли те, для кого ты стала идеалом или кумиром?

– Идеалом или кумиром, думаю, я не являюсь. А вот примером для маленького подрастающего поколения семьи Володиных я являюсь. Мы созваниваемся с моими маленькими племянниками, отправляем друг другу фото в семейный чат, подарки. Они мне пишут бумажные письма, рисуют картинки и тоже их высылают. И я с трепетом к этому отношусь.

Пандемия коронавируса мешает встрече с родными в Тюмени. Фото с личной страницы Любови Володиной в Instagram

– Радио – это хобби или работа?

– Это тот случай, когда я смело могу сказать: хобби и работа соединились в одно единое целое. И большое счастье, что работа доставляет колоссальное удовольствие. Для меня каждый день поход на работу, общение со слушателями, общение с коллегами – это настоящий праздник, удовольствие.

Помимо того, что я ведущая эфира, я еще и продюсирую авторскую программу Ксении Стриж «Стриж-тайм». Моя задача заключается в том, чтобы приглашать артистов в студию.

– Знакомством с какой звездой ты гордишься?

– Я не могу сказать, что горжусь знакомством с той или иной звездой. Скорее, напротив: я горжусь тем, что по ходу своей деятельности, в рамках продюсирования, я наладила контакт между радиостанцией и артистами. Я являюсь связующим звеном, который представляет артистов и радиостанцию. Моя задача – найти подход к артисту, согласовать те или иные моменты –организационная работа. Я горжусь тем, что я нашла подход к нашим дорогим артистам и актерам.

Я со многими очень дружна. Мы поздравляем друг друга с днем рождения – это уже приятно. Ты сидишь 8 марта, а тебе, например, падает СМС от Дениса Майданова «С праздником!». Или у тебя день рождения, и тебе приходит СМС с приятными поздравительными словами от Игоря Саруханова. Или ты ведешь эфир, а тебе Ирина Круг пишет: «Еду в машине, слушаю «Шансон». Слышу, как ты воркуешь». Или Алёна Петровская спрашивает: «Как у тебя настроение, как дела, как здоровье?». И от этого безумно приятно, по той простой причине, что, оглянувшись на десять лет назад, я даже и думать не думала о том, что я буду дружна с нашими артистами. Я этому очень рада.

– Что с фанатами? Не докучают?

– Не могу сказать, есть ли у меня фанаты. Но если брать мой личный Instagram, то общение с поклонниками проходит на очень позитивной ноте. Наши слушатели – добрые, отзывчивые люди. Их я очень люблю – это очень душевная публика.

"Не могу сказать, что горжусь знакомством с той или иной звездой". Фото с личной страницы Любови Володиной в Instagram

– Ты занимаешься озвучкой. Что именно озвучиваешь?

– Я начала заниматься озвучкой еще в Тюмени. Тогда мне предложили попробовать себя в роли диктора, который начитывает рекламу. Спустя годы, получив театральное образование, я поняла, что растут мои возможности – и потребности, и желания, и амбиции тоже. У меня был опыт киношного дубляжа. Я могу озвучивать аудиокниги.

Вообще, я кайфую от дубляжа. Отучившись в театральном институте, я не пошла в театр. Мой театр – это радио. А дубляж – это возможность проявить себя и не забыть театральную деятельность. Другой вопрос, что опыт у меня в этом пока что небольшой, но то ли еще будет!

У меня есть опыт начитки книг. Тоже пока на начальном этапе, но уже сейчас могу сказать, что это невероятно сложно. К примеру, читать дома по ролям – это один момент. А когда ты по задаче должен донести смысл до читателя, проживая внутренне тот или иной момент, действия, описанные в книге, – это очень сложно. Но возможно! Я пока маленькими шажками учусь этому. Дается с большим трудом, но все-таки дается.

Формат начитки книг сложен еще и тем, что, к примеру, за два часа нужно начитать определенное количество страниц. Есть определенный план. В книге 500 страниц. Твоя задача – закрыть эту книгу до конца мая. Соответственно, ты распределяешь это время. И когда ты читаешь вслух, ты должен интонационно и логически всё уловить. Должен всё поймать и передать. Спустя час, когда ты вслух читаешь, интонационно передавая настроение, рот твой становится нерабочим. Потому что мускулы лица устают невероятно. Но спасибо театральному институту, педагогам по речи, которые научили правильно работать с голосом и речью.

– Есть какая-то планка, цель в озвучке, к которой ты стремишься?

– Пока это не цель, это остается мечтой. Я безумно мечтают быть актером дубляжа и озвучивать женские роли зарубежных фильмов. Другой вопрос, что в эту сферу сложно войти. Но я ищу эти двери. И надеюсь, что с опытом у меня всё получится.

– Мы увидим тебя в кино или в театре?

– Как говорят, «никогда не говори никогда». Надеюсь, что да – увидим и в кино, и в театре.

"Вышла с радиостанции, села прям там, на крыльце, и разрыдалась, потому что, конечно же, меня никто нигде не ждал", - рассказала героиня публикации. Фото с личной страницы Любови Володиной в Instagram

– Есть ли цели, не связанные с профессиональной деятельностью?

– Как у любой свободной девушки, хочу обрести семью, встретить любимого человека. Хочу испытать радость статуса быть женой, радость материнства. Хочу вить уютное гнездышко и проявить себя как любящая супруга и любящая мама.

– Почему еще не замужем?

– Можно это будет просто риторический вопрос? Ну вот так складывается моя судьба.

– Как часто приезжаешь в Тюмень?

– Раньше приезжала в Тюмень часто. Иной раз это были незапланированные, спонтанные поездки: захотелось душе моей срочно встретиться с друзьями и родными, я взяла билет и поехала на выходные. К сожалению, из-за бушующей пандемии сейчас это невозможно, и от этого тяжело на сердце и на душе. Хочется в это непростое время быть с родными и близкими по максимуму. Так получается, что мы по разным городам, и я не имею возможности сейчас прилететь к моим родным и близким, потому что это небезопасно. Думаю, моя следующая поездка состоится тогда, когда это будет максимально безопасно.

– Можно ли вытащить деревню из девушки?

– Думаю, в этой жизни можно всё. Вопрос в другом: надо ли это? Человек в деревне, деревня в человеке – всё это не важно. Важно, чтоб в душе в любом состоянии была гармония! А там – хоть в седле, хоть на «Бентли».