2020-05-06T22:36:21+03:00
Общество

Писатель Ирина Баржак раскрыла секреты стресс-менеджмента в своей новой книге

О том, как создавалась книга, – в нашем интервью с автором
Вадим Бегун
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Писатель Ирина Баржак раскрыла секреты стресс-менеджмента в своей новой книге.Писатель Ирина Баржак раскрыла секреты стресс-менеджмента в своей новой книге.
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Писатель, основатель Института публичных выступлений и конфликтологии, преподаватель Ирина Баржак в своей новой книге «Сам дурак. Как убеждать непробиваемых» раскрывает секреты стресс-менеджмента, конфликтологии и технологий убеждения.

О том, как создавалась книга, – в нашем интервью с автором.

– Стресс-менеджменту посвящено немало книг, почему вы выбрали именно эту тему?

– На моем курсе по стресс-менеджменту всегда спрашивают: что почитать на эту тему? Я понимаю, что источников более двухсот, но чтобы коротко и емко в одном издании – такого не найти. Тогда я и начала писать свою книгу по мотивам одноименного тренинга «Технологии убеждения, стресс-менеджмент и конфликтология». Логика и структура были мне понятны.

– Как сформировались упражнения, описанные в книге?

– Участники тренинга, который шел в тот период, дали свое согласие на публикацию их историй и заданий. Несколько участников были из Тюмени, в основном из ИТ-сферы. А остальные – бывшие тюменцы: журналист Дина Халилова (Чукова), которая сейчас живет в Нью-Йорке, поэт Анна Арканина (Рокецкая), которая живет в Москве, Алена Бормотова, которая живет в Германии. Также были участники из Уфы, Новосибирска, Питера, Люксембурга.

– С какими сложностями вы столкнулись, когда писали книгу?

– Уже была написана большая часть, и я впала в ступор. Чтобы не останавливаться, дала деньги подруге и сказала: невыполнение хотя бы абзаца – минус с меня. Писала иногда по ночам, вспоминая про норматив. В самолетах, отелях. Эта книга создавалась как минимум в семи странах и 30 городах. Начала я в Москве. Потом поехала по Европе. Писала в Риге, Стокгольме, Франкфурте и пяти городах Германии, Страсбурге и Париже, в Стамбуле, в Казахстане. Везде, куда я приезжала на конференции. Или вела тренинги: в Красноярске, Тюмени, Сочи, Питере. Из книги родилось 12 статей для изданий «Ведомости», «Сноб», «РБК», «Лайфхакер». Вот так и дописала.

– У книги весьма необычное название, как вы к нему пришли?

– У нас была целая битва. Первая версия – «Спорить бесполезно» – не понравилась издательству: не в их формате. Начали искать. Уже вся книга была сверстана и отредактирована, а мы так и не выбрали. Название «Амортизация конфликта» мне показалось скучным, я не хотела с ним соглашаться и запустила опрос в соцсетях. И издательство выбрало самый неожиданный вариант из всех. Потом мой редактор Антон Горностаев между делом придумал подзаголовок «Как убеждать непробиваемых». Я в него влюбилась. Но издательство было против. Мне пришлось применить все свои технологии убеждения, чтобы оставить подзаголовок. И вот он красуется на обложке.

– Может ли читатель, который ни разу не сталкивался с конфликтологией, успешно использовать упражнения из вашей книги?

– Конечно. Именно для этого она и написана. Более того, там есть упражнения и примеры выполнения этих упражнений моими учениками из разных стран. И уверяю: у многих, кто это прочитает и осмыслит, поменяется жизнь, как поменялась она когда-то у меня. Получив знания по конфликтологии, я научилась работать с внутренними конфликтами и агрессией – и уже вскоре произошли глобальные перемены. Например, из общежития на окраине Тюмени я перебралась в квартиру в экологически чистом районе Москвы… Все изменения – благодаря конфликтологии и моим друзьям.

– Можете поделиться с нашими читателями актуальным для нынешней ситуации упражнением?

– С радостью. В нынешних реалиях как никогда актуальна фраза: не можешь изменить ситуацию – меняй отношение к ней. Время ускорилось, принимать решения нужно быстро, и кажется, это замкнутый круг: не успеваем привыкнуть к одной ситуации, а уже нужно приспосабливаться к другим условиям. Для этих целей существует прекрасный инструмент – рефрейминг, от глагола reframe, означающего «вставить в новую рамку (ту же картину)», «вставить в ту же рамку (новую картину)», «заново приспособить», «по-новому формулировать».

Итак, давайте начнем с какой-нибудь очень простой вещи. В режиссуре мы работали и с негативной стороной, и с позитивной, в дебатах я делю команды на две противоположные стороны, и они доказывают друг другу плюсы и минусы одного и того же явления. Но в стресс-менеджменте нам с вами необходимо рефреймить неприятные события. Начинаем с того, что представляем факт нейтральным: например, идет дождь. К вам лично это никакого отношения не имеет. Но вот вы проснулись и заранее находитесь в плохом настроении, потому что идет дождь.

Для разминки попробуйте найти десять плюсов в такой погоде и запишите их. С этого мы обычно начинаем на курсе. Затем задачи усложняются: например, ищем десять аргументов, почему работать в воскресенье в 22.00 – это хорошо.

Обратите внимание, что обычно люди легко формулируют 3–5 плюсов, после чего наступает ступор. Это нормальная реакция нашего мозга – быстренько сделать, выбрать самую поверхностную информацию и поставить галочки. Именно после ступора начинается самая интересная работа. Не нужно бросать выполнение упражнения. Наоборот, нужно продолжать – именно в этот момент происходит выход за рамки туннельного мышления, и вы начинаете видеть возможности даже там, где их никогда не наблюдалось.

Навык авторефрейминга вырабатывается в течение 21 дня. Я рекомендую усложнять задание постепенно, делать его поначалу на нейтральных темах. Если сразу взяться за свои реальные проблемы, может не получиться – ступор может случиться на первом же упражнении.

Для постепенного усложнения предлагаю такие темы: почему работать в солнечную погоду в выходные, когда все на пляже, – это хорошо; почему работать без отпуска – это хорошо; почему конфликт – это хорошо; почему увольнение – это хорошо; почему нервный начальник – это хорошо…

– Что бы вы сказали своим потенциальным читателям?

– Если вы прочтете книгу до конца, вы станете сильнее и конкурентоспособнее. И если у вас в результате поменяется жизнь и окружение, обязательно напишите мне об этом. Я коллекционирую такие истории.

– И последний вопрос: где можно купить вашу книгу?

– В интернет-магазинах Ozon, «Лабиринт», «Литрес», а также во всех крупных магазинах страны –«Читай-город», «Библиоглобус» и «Московский дом книги». Книга издательства «Бомборо» (Эксмо).

Комментарий

Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный куратор федерального проекта «Крепкая семья»:

«Ирина – настоящий друг и верный партнер нашего проекта. С ней мы проводили и занятия школы антибуллинга для родителей, и мастер-классы для подростков. Уверена, что аккумулированные в книге опыт и знания станут отличной базой для нашего последующего сотрудничества, тем более что тема конфликтов и убеждения – одна из самых актуальных в детско-родительских отношениях».

Для справки: в книги использованы фотографии тюменского фотографа Александры Кутергиной.

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