Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 мая 2020 г.: оставшиеся без заработка бизнесмены звонят в прокуратуру

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 мая 2020 года. Оставшиеся без заработка бизнесмены звонят в прокуратуру.

В Тюменской области 15 предпринимателей обратились в прокуратуру для защиты своих прав. Больше всего их интересовала возможность приступить к работе.

Тюменская прокуратура провела проверку по сообщениям средств массовой информации о ненадлежащей дезинфекции МЖД в областном центре. Были выявлены нарушения, которые теперь требуется устранить.

В Тюменской области возобновляют свою работу автосалоны. Губернатор региона Александр Моор внес очередные изменения в постановление №187-п.

Школьники Тюменской области досрочно завершат учебный год. Для учеников с 1-го по 8-й классы он закончится 15 мая, для тех, кто учится шесть дней, – на один день позже. Для выпускников 9 – 11 классов учебный год завершится 29 мая.

В Тюмени продезинфицировали железнодорожный вокзал. Полную обработку провели сотрудники МЧС.

В Ишиме привлекли к ответственности мужчину, которого полицейские несколько раз застукали за прогулкой по городу. Несовершеннолетним вручено 73 предостережения.

Рацион питания в режиме самоизоляции составили для тюменцев. Сейчас важно сохранять максимальное разнообразие пищевых продуктов.

В Тюменской области утвержден второй пакет мер по поддержке предпринимателей. Чиновники проработали его вместе с общественными организациями.

Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на пятнадцать и составило 435 человек.

За последние сутки в России подтверждено 7099 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 39,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 101 летальный исход, полностью выздоровели 1333 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.