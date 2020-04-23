Коронавирус в Тюмени, последние новости на 24 апреля 2020 г.: количество заболевших детей растет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 апреля 2020 года. Количество заболевших детей растет.

В Тюмени на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра начал работу КТ-кабинет для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Исследование проводится по направлению врачей городских поликлиник.

В период действия режима повышенной готовности областной центр реабилитации инвалидов работает в усиленном режиме. Уже более шести тысячам тюменцев доставили лекарства на дом.

В Тюменскую область для нужд медицинских работников доставили полтора миллиона одноразовых масок и 30 тысяч респираторов повышенной защиты. Этого запаса, деньги на который были выделены из областного бюджета, хватит как минимум на три месяца.

В Тюмени отменили субботник, запланированный на 25 апреля. Местные жители должны были подготовить город к Празднику Весны и Труда и Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Выпускные экзамены в вузах Тюменской области не перенесут: они пройдут с 20 июня по 1 июля. А вот о торжествах молодым людям придется забыть.

Александр Моор сообщил о мерах устранения очагов коронавируса внутри тюменских больниц. Губернатор региона еще раз отметил заслугу врачей в борьбе с инфекцией.

Количество заболевших новой инфекцией тюменцев увеличилось на 22 и составило 341 человек.

Число заболевших детей выросло до девяти. Кроме того, вирус обнаружен у жителей 13 муниципалитетов области.

За последние сутки в России подтверждено 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 47,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 42 летальных исхода, полностью выздоровел 471 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.