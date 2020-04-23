Тюменца, готовившего массовое убийство в учебном заведении, поместили в психиатрический стационар

Восемнадцатилетнего молодого человека, которого подозревают в подготовке к массовому убийству, поместили в психиатрический стационар. В медучреждении ему предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Оперативники выяснили, что парень собирался осуществить массовое убийство в одной из школ посёлка Чикча. Для того, чтобы сделать взрывчатку, он нашёл нужные для этого предметы и огнестрельное оружие. Все это "добро" подозреваемый спрятал у себя дома, где его и нашли силовики.

В ведомстве также уточнили, что парня поместили в психушку по ходатайству следствия. Суд с этим согласился и отправил юношу на медицинский осмотр. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что парня, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений Тюменской области, задержала Федеральная служба безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/774672" frameborder="0"></iframe> В Тюменской области предотвратили массовое убийство в учебном заведении.

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