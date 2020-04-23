2020-04-23T13:44:15+03:00
Происшествия

Тюменца, готовившего массовое убийство в учебном заведении, поместили в психиатрический стационар

Дома у молодого человека нашли огнестрельное оружие
Вадим Бегун
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тюменца, готовившего массовые убийства в учебном заведении, поместили в психиатрический стационар. Фото: СО СУ СК РФ.Тюменца, готовившего массовые убийства в учебном заведении, поместили в психиатрический стационар. Фото: СО СУ СК РФ.
Изменить размер текста:

Восемнадцатилетнего молодого человека, которого подозревают в подготовке к массовому убийству, поместили в психиатрический стационар. В медучреждении ему предстоит пройти судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Оперативники выяснили, что парень собирался осуществить массовое убийство в одной из школ посёлка Чикча. Для того, чтобы сделать взрывчатку, он нашёл нужные для этого предметы и огнестрельное оружие. Все это "добро" подозреваемый спрятал у себя дома, где его и нашли силовики.

В ведомстве также уточнили, что парня поместили в психушку по ходатайству следствия. Суд с этим согласился и отправил юношу на медицинский осмотр. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что парня, который готовил массовое убийство в одном из учебных заведений Тюменской области, задержала Федеральная служба безопасности.

В Тюменской области предотвратили массовое убийство в учебном заведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ФСБ предотвратила массовое убийство в учебном заведении Тюменской области

Готовил нападение 18-летний юноша [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
У тюменских собак выявили бешенство
Тюменский сварщик нечаянно спалил более 600 «квадратов» сухой травы
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 23 апреля 2020 г.: число заболевших детей выросло до девяти
Тюменские выпускники остались без торжеств
В Тюмени из-за коронавируса отменили весенний субботник
Ярковской больнице подарили автомобиль
Сгорел автомобиль директора компании, дезинфицирующей тюменские дома
В Тюмени трехлетний малыш обжег рот, выпив уксус
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 апреля 2020 года увеличилось на 22 человека
В Тюменской области отремонтировали один из участков региональной дороги
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Тюменскую область доставили полтора миллиона медицинских масок
Стало известно, когда на левом берегу Туры в Тюмени появится набережная
Более шести тысячам тюменцев доставили лекарства на дом
В Тюмени проходит онлайн-конференция о том, как приумножить сбережения в период пандемии
Коронавирус у тюменцев определят с помощью компьютерной томографии
Кладбища Тюмени закрыли для посещений
Банк УРАЛСИБ признан одним из лучших банков для начинающего бизнеса