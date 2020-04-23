2020-04-23T12:23:01+03:00
Общество

Когда отключат отопление в Тюмени в 2020 году?

Спойлер: пока не будет устойчивых плюсовых температур, батареи будут горячими
Ирина Ромашкина
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Тюменские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и локальные котельные обеспечивают минимально возможную температуру теплоносителяТюменские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и локальные котельные обеспечивают минимально возможную температуру теплоносителяФото: Вадим Бегун
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Несмотря на раннюю весну и потепление на юге Тюменской области, его недостаточно для того, чтобы завершить отопительный сезон. Такие выводы делают специалисты городской администрации Тюмени. В колл-центр Единой теплоснабжающей организации УСТЭК поступают звонки от тюменцев, которые спрашивают, когда же завершится отопительный сезон. Диспетчер контактного центра сообщила, что отключение тепла последует после того, как о том даст распоряжение городская администрация.

В администрации пояснили, что отключение отопления зависит от температурного режима за окном. По законодательству отопительный период должен заканчиваться не раньше дня, который следует за днём окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха будет превышать 8 градусов Цельсия.

Хотя днем плюсовая температура, сейчас ночью еще холодно, пояснила корреспонденту тюменской «Комсомолки» руководитель пресс-службы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина. Многолетняя практика показывает, что часто после непродолжительного теплого периода происходит резкое понижение температуры.

Администрация ежедневно мониторит среднесуточную температуру воздуха в Тюмени. Когда среднесуточная температура будет стабильно выше 8 градусов, администрация Тюмени определит дату окончания отопительного сезона 2019-2020 годов.

– При принятии решения будет учитываться долгосрочный прогноз погоды, – подчеркнула Гульнара Сидоркина. – В настоящее время тюменские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и локальные котельные обеспечивают минимально возможную температуру теплоносителя.

Жильцам также рекомендуется обращаться в УК, многие из них могут самостоятельно отрегулировать температуру на внутридомовых сетях. Также убавить температурный режим в квартире можно на приборах отопления, если они есть.

Дополним, годом ранее в это же время город отключил централизованное отопление, однако в конце апреля было резкое похолодание до -4 градусов со снегом. Превратности небесной канцелярии наблюдаются и в апреле 2020 года. Так, 22 апреля прогнозы синоптиков гласили, что температура воздуха прогреется днем до +25 градусов, однако на деле хотя солнце грело, но сильный ветер с порывами до 25 м/с значительно охлаждает воздух.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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