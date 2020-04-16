2020-04-16T20:31:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 апреля 2020 г.: верующую тюменку оштрафовали за поход в храм

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 апреля 2020 года
Вадим Бегун
Поделиться:
Верующую тюменку оштрафовали за поход в храм.Верующую тюменку оштрафовали за поход в храм.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 апреля 2020 года. Верующую тюменку оштрафовали за поход в храм.

В Тюмени за нарушение режима самоизоляции оштрафовали женщину. Горожанку остановили, когда она находилась во дворе дома на улице Мельникайте и собиралась идти в храм.

Ответственность за качество работ по дезинфекции мест общего пользования в городе Тюмени лежит на подрядной организации «Эсфинанс». Об этом заявил директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев. Он прокомментировал ситуацию с нареканиями жителей в связи с проведением обработки подъездов многоквартирных домов. По факту жалоб прокуратура проводит проверку.

По состоянию на сегодняшний день, 16 апреля, в Тюменской области провели 32 680 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. За одни лишь прошедшие сутки исследовано более полутора тысяч проб.

В Тюменской области полицейские установили 40-летнего жителя Тобольска, который в одном из мессенджеров распространил недостоверную информацию о коронавирусе. Теперь мужчине грозит серьезный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 апреля 2020 года составляет 112 человек
Тюменцам пообещали максимально сохранить рабочие места
Жилищный контроль: тюменские дома должны дезинфицировать каждый день
Перенос акции «Бессмертный полк» – 2020 в Тюмени: какого числа пройдет и почему переносят
Перенос парада Победы 2020 в Тюмени: какого числа пройдет и почему переносят
«Новый год, к которому не готовились». Как россияне закупаются в период пандемии коронавируса
В Тюмени нашли овощ, который подорожал вдвое за неделю
В Тюмени неизвестные «впились» в магистральный водопровод
Вторая смерть от коронавируса в Тюмени: умер 68-летний пенсионер с заболеванием лёгких
Главу Нижнетавдинского района выбрали по видеосвязи из-за коронавируса
В Тюменской области нашли распространителя недостоверной информации о коронавирусе
«Жалуются собственники и УК». В Тюмени усилят контроль за дезинфекцией подъездов
«Жителям хотелось бы больше комфорта». В Тобольске начал навигацию старый паром
Тюменка упала в обморок возле киоска с мороженым и разбила лицо
В Тюмени за нарушение режима самоизоляции оштрафовали верующую, которая шла в храм
Новая Конституция защитит права животных