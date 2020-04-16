Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 апреля 2020 г.: верующую тюменку оштрафовали за поход в храм

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 апреля 2020 года. Верующую тюменку оштрафовали за поход в храм.

В Тюмени за нарушение режима самоизоляции оштрафовали женщину. Горожанку остановили, когда она находилась во дворе дома на улице Мельникайте и собиралась идти в храм.

Ответственность за качество работ по дезинфекции мест общего пользования в городе Тюмени лежит на подрядной организации «Эсфинанс». Об этом заявил директор департамента городского хозяйства администрации Тюмени Семен Тегенцев. Он прокомментировал ситуацию с нареканиями жителей в связи с проведением обработки подъездов многоквартирных домов. По факту жалоб прокуратура проводит проверку.

По состоянию на сегодняшний день, 16 апреля, в Тюменской области провели 32 680 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. За одни лишь прошедшие сутки исследовано более полутора тысяч проб.

В Тюменской области полицейские установили 40-летнего жителя Тобольска, который в одном из мессенджеров распространил недостоверную информацию о коронавирусе. Теперь мужчине грозит серьезный штраф.