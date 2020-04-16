2020-04-16T10:56:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2020 года перевалило за 100 человек

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2020 года перевалило за 100 человек. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2020 года перевалило за 100 человек. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 27 и составило 112 человек.

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксировано 34 летальных исхода. Полностью выздоровели 318 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что шестеро заболевших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. В числе зараженных – двое несовершеннолетних в возрасте от одного года до 18 лет. Только 13% из всех заболевших – люди в возрасте старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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