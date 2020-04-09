2020-04-09T20:54:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 апреля 2020 г.: медикам и госслужащим разблокируют транспортные карты

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Медикам и госслужащим разблокируют транспортные карты.Медикам и госслужащим разблокируют транспортные карты.Фото: Вадим Бегун
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 10 апреля 2020 года. Медикам и госслужащим разблокируют транспортные карты.

Заместитель начальника Главного управления строительства региона Андрей Чистяков рассказал, при каких условиях тюменцам разблокируют льготные транспортные карты. По его словам, в этом году льготники составляли практически половину пассажиров общественного транспорта.

Возмещение расходов за нерабочие дни сотрудников, находящихся на самоизоляции, начислят в течение десяти дней. Для сравнения: ранее Фонд социального страхования предоставлял это возмещение представителям МСП в течение трех месяцев. Бизнесменов просят дистанционно подать пакет документов о возмещении затрат.

Всем прибывшим в Тюмень из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга предписан 14-дневный карантин. Соответствующие изменения в Постановление №120-П внес губернатор Тюменской области Александр Моор.

Жители Тюмени с сегодняшнего дня, 10 апреля, в многофункциональных центрах смогут получить документы по услугам Росреестра и кадастровой палаты. Для этого будет отведено четыре дня, предварительная запись доступна на пятницу и субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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