Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 апреля 2020 года увеличилось на одного человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на один случай и составило 12 человек.

В России за сутки зафиксировано 1 459 новых случаев коронавируса в 50 регионах и 13 летальных исходов. Полностью выздоровели в стране 118 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что за прошедшие сутки в Тюмени ухудшилось состояние еще двоих больных коронавирусом, находящихся в инфекционной больнице. Таким образом, на искусственной вентиляции легких теперь находятся пять пациентов. До конца дня троих планируют выписать, они здоровы.

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