2020-04-09T09:37:48+03:00
Здоровье

Тюменке, у которой выпадала прямая кишка, провели уникальную операцию

Женщине грозила глубокая инвалидность
Вадим Бегун
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Хирурги помогли тюменке, у которой при чихании из ануса выпадала прямая кишка. Фото - пресс-секретарь МСЧ Елена Куликова.Хирурги помогли тюменке, у которой при чихании из ануса выпадала прямая кишка. Фото - пресс-секретарь МСЧ Елена Куликова.
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Жительница Тюмени столкнулась с очень необычной проблемой: при малейшей физической нагрузке из ее ануса выпадали ткани прямой кишки. Такой недуг почти полностью обездвижил женщину: она не могла спокойно покашлять или чихнуть. Да что говорить: выпадение происходило даже при попытке просто встать с кровати. Ей грозила глубокая инвалидность.

За дело взялись хирурги медико-санитарной части «Нефтяник», которые реконструировали пациентке кишечник, выполнив сложнейшую операцию. Для начала женщине провели полное обследование, в том числе колоноскопию и МРТ. В итоге ей диагностировали ректальный пролапс третьей степени. Хирурги использовали щадящий метод оперирования – лапароскопическую ректосакропексию. Двухчасовую операцию провели врач-хирург, колопроктолог Андрей Страдчук и заведующий кафедрой хирургических болезней ТюмГМУ, доктор медицинских наук Казбек Аутлев.

– Во время операции мы зафиксировали кишку за ее переднюю стенку к крестцу с помощью синтетического имплантата в виде полипропиленовой сетки, сохранив ее боковые связки. Такой подход позволил минимизировать операционную травму и максимально сохранить гипогастральное сплетение и нервы. Это позволит предупредить возникновение запоров в постоперационном периоде, – пояснил Андрей Страдчук.

Особенность операции заключалась еще и в том, что она была выполнена лапароскопически – через три прокола в передней брюшной стенке. Пациентка даже не почувствовала операционной травмы: это несравнимо с вмешательствами, выполненными открыто через большой разрез.

Уже на следующий после операции день у тюменки восстановился тонус сфинктера, а на четвертые сутки женщину выписали из стационара. Сейчас она строго соблюдает все медицинские рекомендации: чтобы имплантат прижился, нужно время. В течение трех месяцев ей противопоказаны физические нагрузки и подъем тяжестей. После окончания реабилитационного периода жительница Тюмени сможет вести тот образ жизни, который был у нее до обострения заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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