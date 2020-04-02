2020-04-02T20:48:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 апреля 2020 г.: тюменцы могут ездить на дачи и выгуливать собак

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Тюменцам разрешили ездить на дачу и выгуливать собак. Фото - pixabay.com.Тюменцам разрешили ездить на дачу и выгуливать собак. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 апреля 2020 года. Тюменцы могут ездить на дачи и выгуливать собак.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой в России и мире на заседании оперативного штаба Тюменской области по коронавирусу принято решение ввести режим самоизоляции. Распоряжение начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня, 3 апреля. Об этом в специальном сообщении объявил глава региона Александр Моор.

– Режим самоизоляции позволяет тюменцам выходить на улицу в ближайший магазин, выгуливать собак, выносить мусор, передвигаться на работу на те предприятия, которые в этот период времени могут работать, – сообщил губернатор.

В Тюменской области принято решение ввести режим самоизоляции. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

В Тюменской области принято решение ввести режим самоизоляции. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

Тюменские полицейские продолжают проводить профилактическую работу с жителями региона. Стражи порядка разъясняют необходимость соблюдения установленных запретов на нахождение в парках, скверах, набережных и детских площадках.

– К сожалению, не все граждане региона проявляют сознательность. Полиция призывает граждан соблюдать установленные ограничительные меры и не подвергать опасности свое здоровье и здоровье своих близких, – порекомендовал пресс-секретарь Управления МВД по Тюменской области Антон Каморников.

В ближайшие дни остановочные павильоны и магистральные улицы Тюмени начнут мыть с применением спецсредств. В настоящее время прорабатывается маршрут движения машин и графики уборки. Решение приняли на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции на территории города.

Казахстан закрывает границу с Тюменской областью в районе села Казанское. Уже сегодня, 3 апреля, с 23.00 пограничный пункт пропуска «Кызыл-Жар» временно приостанавливает работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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