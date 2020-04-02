Тюменцы - о самоизоляции: «Сначала победим вирус, а потом…»

Медленно, но верно в умах тюменцев укореняется осознание того, что самоизоляция – это правильный шаг для преодоления пандемии. И что соблюдение всех предписаний нужно не для перестраховки, а действительно единственное реальное решение. Такой вывод можно сделать из ситуации последних дней в Тюмени.

По городу еще ездят машины, хотя и гораздо меньше, чем в обычные дни, и, по словам некоторых жителей, на автобусах тоже еще продолжает ездить немало народу, так что иногда даже сложно соблюдать предписанную дистанцию в полтора метра. И все же с каждым днем все больше людей признают необходимость строгих мер по разобщению жителей. Многие не только сами строго соблюдают режим самоизоляции, но активно делятся в соцсетях лайфхаками, как весело и с пользой занять себя и близких взаперти. Пожалуй, это лучший способ поддержки друг друга в сложившейся неординарной ситуации, замечают тюменцы.

– Очень хочется начать бегать, купить велосипед и гонять на нем по городу, как давно планировала, а еще поехать на шашлыки за город и вообще нужно срочно купить дачу! Сегодня с балкона дышала свежим воздухом после дождя, и как же захотелось насладиться прогулкой, глубже вдохнуть этот ароматный воздух мокрого асфальта! Мечтаю о майских праздниках, когда мы все вместе, всей страной выберемся на площади и пойдем с портретами наших дедов по площадям города… А еще хочу поскорее лето, такое, чтобы можно было спокойно повидаться с близкими, чтобы все границы снова открылись и можно было не боясь отправиться куда душа пожелает, – делится тюменка Ирина.

В то же время она замечает, что разносчиками смертельного вируса являются люди, поэтому лучшее решение – держаться друг от друга на расстоянии.

– Ты можешь быть не заражен, но кто сказал, что те, с кем ты случайно контактируешь, не является переносчиком COVID-19? Ты можешь переболеть и не заметить, ведь обладаешь хорошим иммунитетом, но если ты заразишь бабулю-соседку, и она умрет от, скажем, сердечной недостаточности? Или твой ребенок станет вдруг задыхаться, биться в конвульсиях от нехватки воздуха ни с того ни с сего, а окажется, что на детской площадке подцепил злосчастную «корону»? Чтобы эта зараза не разнеслась куда пуще, нам всем крайне необходимо оставаться дома! Помните старую шутку: «Скорей бы на пенсию: сидеть дома, получать денежки и смотреть телевизор целыми днями! Я бы по улицам не слонялся, в поликлинику не пошел бы, с утра пораньше не просыпался…». Мысли материальны: вот вам и «пенсия»! – добавляет она.

Тюменцы признают необходимость строгих мер для борьбы с коронавирусомФото: pixabay.com

Ирина отмечает, что сейчас лучшее время, что читать книги, фильмы, сериалы, на которые до этого не хватало времени, выспаться, заняться самообразованием, уделить больше внимания детям, поиграть в настольные игры и так далее.

– Зато потом все мы будем салютовать Победе уже в мае! Не хотелось бы, чтоб карантин затянулся дольше… И чем быстрее мы все дружно засядем по домам, тем быстрее выйдем гулять на улицу, когда наконец отменят режим повышенной готовности, – подытоживает Ирина.

Представитель группы риска, 73-летний пенсионер Владимир Швецов сетует, что не может пока выбраться на дачу, но с пониманием относится к тому, что сейчас главная задача – защитить здоровье людей.

– Считаю, что ничто не лечит быстрее, чем работа на свежем воздухе. Однако сейчас важно оставаться дома, так как нужно понимать – новый вирус передается от человека к человеку, и подцепить его можно в любом месте. Очень надеюсь, что совсем скоро смогу, наконец, выбраться на свою любимую дачу, а пока развожу огород на подоконнике в своей квартире. Видите, это молодой росток помидора просится наружу? – говорит Владимир Швецов.

Есть много способов интересно провести время дома, считают тюменцыФото: pixabay.com

Признает необходимость строгого режима самоизоляции и тюменский предприниматель Анатолий Касимов. Он не поддерживает тех коллег, которые даже после всех распоряжений не закрывают офисы, допуская вероятность скопления людей в помещениях.

– Введенный режим, конечно, создает определенные трудности. Мне сегодня для поездки магазин, чтобы пополнить запас продуктов, понадобилось починить колесо. Но все шиномонтажные мастерские в округе закрыты. И все равно я считаю, что самоизоляция в нынешней ситуации, когда число заболевших каждый день прибавляется сотнями, – это единственное верное решение. Как говорят очевидцы того, что творится в Италии и Испании, там народ тоже думал, что все несерьезно, пока не дошло до катастрофы. Поэтому сейчас надо отложить все насущные дела, помня о том, зачем введены все эти строгие меры в нашем городе и по всей стране. Защититься от распространения коронавируса – это единственное, что сейчас нужно нам всем сделать, а уже потом, когда удастся вернуться к привычной жизни, будем решать остальные вопросы, – говорит Анатолий Касимов.