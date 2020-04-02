2020-04-02T05:01:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 апреля 2020: тюменцам придется отложить свадьбы

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на утро 1 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 апреля 2020: тюменцам придется отложить свадьбы. Фото - pixabay.com.Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 апреля 2020: тюменцам придется отложить свадьбы. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на утро 1 апреля 2020 года. Тюменцам придется отложить свадьбы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил приостановить регистрацию браков и разводов в органах ЗАГС по всему региону. Ограничения вступают в силу с сегодняшнего дня, 1 апреля, и продлятся до 1 июня.

– Я прекрасно понимаю, что свадьба – это событие, к которому начинают готовиться задолго до самой даты, и разделяю эмоции тех, у кого сорвется важное торжество. Но в современных реалиях на первое место мы должны ставить здоровье каждого гражданина, жизни людей и их безопасность, – сказал глава региона.

Даты будут переназначены на более поздний период с 1 июня 2020 года. В исключительных случаях по особым обстоятельствам регистрация брака будет произведена, но только с участием лиц, вступающих в брак. Приглашенные лица на церемонию допущены не будут, – пояснила директор областного управления ЗАГС Лилия Амбарцумова.

Она заявила, что особые обстоятельства определены законодательством Российской Федерации: это беременность, рождение ребенка, непосредственно угроза жизни одной из сторон и иные обстоятельства.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал, работает ли мера держать дистанцию в полтора метра друг от друга, о необходимости которой ранее говорил глава региона. В магазинах областного центра появилась соответствующая разметка, помогающая горожанам соблюдать это указание.

В тюменских магазинах появилась карантинная разметка. Фото: Ирина Ромашкина

В тюменских магазинах появилась карантинная разметка.Фото: Ирина Ромашкина

– Сегодня я видел четыре автобуса: один шел вообще пустой, в другом – длинном (в «гармошке») – ехало порядка пяти человек. Наша задача – не толпиться, а дистанцироваться друг от друга и соблюдать полутораметровый режим. На сегодняшний день это становится уже возможным. В настоящее время мы все еще можем видеть большое скопление людей в магазинах. С торговлей проведена работа на предмет того, что в зонах массового скопления людей, например в прикассовой зоне, будут нанесены дополнительные разметки, которые позволят людям ориентироваться в этом расстоянии, – сообщил Андрей Пантелеев.

Тюменцам заблокировали более 300 тысяч льготных транспортных карт.

– Это сделано на время действия особого режима. Вне зависимости от возраста льготников всем нужно находиться дома. Пока полицейские ограничиваются профилактическими беседами с теми, кто пытается попасть в парки и скверы, закрытые на территории всего региона, – сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

В Тюменской области начала действовать единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции. Специалисты проконсультируют жителей региона, желающих узнать о мерах профилактики и медицинской помощи.

Здесь же принимают заявки от граждан, вернувшихся из-за границы. При необходимости оператор соединит со специалистами регионального департамента потребительного рынка и туризма.

Номер единого телефона по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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