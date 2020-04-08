2020-04-08T21:17:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 апреля 2020 г.: в тюменском институте будут выявлять больных новой инфекцией

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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В тюменском институте будут выявлять больных новой инфекцией. Фото - pixabay.com.В тюменском институте будут выявлять больных новой инфекцией. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 апреля 2020 года. В тюменском институте будут выявлять больных новой инфекцией.

С начала 2020 года в Тюменской области проведено 20 769 лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Обследовали туристов, вернувшихся из-за рубежа, контактировавших с больными новой инфекцией, всех заболевших внебольничной пневмонией, а также граждан старше 65 лет с симптомами ОРВИ.

Положительные результаты исследований, полученные на базе лабораторий медорганизаций и Центра гигиены и эпидемиологии, теперь подтверждают в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии.

Более 3,5 тысячи тюменцев получили рецептурные лекарства, не выходя из дома. Работу по доставке выполняют социальные работники и волонтеры. Все они каждый раз проходят определенные процедуры, прежде чем препарат оказывается у человека.

Предприятия региона, которые намерены после 13 апреля возобновить свою деятельность в условиях ограничений, введенных для профилактики распространения коронавирусной инфекции, должны уведомить об этом органы власти. Это необходимо сделать не позднее чем за три дня до начала работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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