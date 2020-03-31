«Бали не резиновый». Как соцсети меняют мир

Не только пандемия способна необратимо менять мир вокруг нас. Задолго до появления коронавируса сформировался, пожалуй, один из главных трендов начала этого тысячелетия, который кардинально повлиял на взаимоотношения и образ жизни миллиардов людей, бизнес и работу государственных служб. Соцсети давно стали частью жизни, профессиональной деятельности и досуга жителей городов во всем мире.

То, что люди из-за них теперь поголовно сидят в смартфонах и разучились общаться вживую, – уже избитый штамп. «Онлайн-режим» на самом деле принес колоссальные перемены во все сферы. Тюменские эксперты интернет-маркетинга и SММ поделились мнением о том, как социальные сети и мессенджеры меняют общественные связи и бизнес.

Агрессивная среда

В среднем обычный пользователь проводит в instagram три часа в день, говорит директор PR-агентства Юлия Королева. У нее есть клиенты, которые признаются, что часами прокастинируют, листая ленту в поисках вдохновения и новых идей для развития своего бизнеса.

– Некоторые специально подписываются на успешных людей, чтобы себя мотивировать. Говорят: «вот я смотрю на фотографию и тоже начинаю хотеть эту сумочку за 300 тысяч». Но в итоге вместо того, чтобы пойти и заработать деньги на новую сумку, больше наблюдают за чужой жизнью. Хотя предпринимателей в этом плане следует отнести к немного более сознательной аудитории, которые еще имеют представление о таких вещах как тайм-менеджмент и подобные вещи, да и то не всех. Что уж говорить про простых обывателей, – говорит Юлия.

Но попытки жить чужой красивой жизнью – это теперь лишь малая часть влияния соцсетей. Информационная открытость «оголила» изнанку политической среды, жизни звезд. Это раньше кумиры были небожителями и нравственными ориентирами. Сегодня благодаря интернету и соцсетям все поняли, что знаменитые политики, артисты, спортсмены, музыканты – обычные люди, лишенные всякого флера исключительности.

Дмитрий Петрулев и Юлия Королева призывают не попадать в зависимость от соцсетейФото: Есен Абилькенов

– Они так же напиваются, употребляют запрещенные вещества, ругаются, разводятся. Это очень серьезно изменило картину восприятия окружающего мира. И думаю, что градус негатива по отношению к политической элите, шоу-бизнесу со временем будет только расти. Хейтерство стало неотъемлемой частью жизни звезд. Но также меняются и взаимоотношения обычных людей, – замечает Юлия Королева.

С появлением соцсетей на новый уровень вышло такое явление как буллинг. По мнению родителей, дети в школах стали более агрессивно себя вести. И влияние смартфонов, в которых школьники проводят значительную часть времени, играет здесь далеко не последнюю роль, добавляет она.

Повод вести себя прилично

Меняется и поведение людей в общественном пространстве.

– Они стали аккуратнее. Понимают: если где-нибудь в ресторане, клубе, на вечеринке выпить лишнего и начать дебоширить, вполне вероятно, завтра это выложат в сеть. Особенно если речь о публичных людях. С одной стороны, это служит неким регулятором для соблюдения приличий. С другой, это ограничивает человеческие проявления. Ну, хочет человек погулять, выплеснуть эмоции, а нельзя – «прославят» на весь интернет, – отмечает основатель креативного агентства Дмитрий Петрулев.

Впрочем, соцсети точно так же делают нашу жизнь комфортнее. Стало намного проще что-то найти, заказать, купить, хотя сейчас эту нишу у соцсетей активно отвоевывают маркетплейсы. А для пожилых соцсети – возможность найти старых друзей.

– Моему дедушке 78 лет. Он в «одноклассниках» переписывается со своими сестрами, которые живут в другом регионе. Пожилые ищут тех, с кем учились, работали вместе, – говорит Юлия Королева.

«Все уже там»

Интернет-пространство уже создало и продолжает генерировать целые отрасли бизнеса и десятки новых профессий. Но и те сферы, которые до этого прекрасно работали «оффлайн», вынуждены трансформироваться и брать на вооружение новые инструменты, подчеркивает Юлия Королева. Предприниматели, которые не так молоды, чтобы легко принимать новые тренды, испытывают определенные сложности.

– Многие заводят аккаунты просто «потому что у всех уже есть». Спрашиваешь: «почему хотите в instagram продвигаться?». Отвечают: «говорят, что все там сидят». На самом деле должна быть стратегия. Нельзя рассчитывать, что ты создал страницу, запостил что-то туда – и у тебя тут же раскупили 50 тонн газировки. Но кто-то думает, что это так и работает, – говорит специалист.

С развитием аккаунтов все меньшую роль играют корпоративные сайты. В ряде сфер сайт нужен лишь как визитка, чтобы вызывать доверие у клиентов. Но основная деятельность по продвижению при этом переносится в соцсети.

Новый рынок труда

Если в провинции многие пока еще вздрагивают от слов «таргетолог», «контентолог» и им подобных, в столице новые профессии уже активно захватывают рынок труда.

– У меня есть приятель в Москве – он работает сет-мейкером. Это человек, который готовит экспозиции для фотосессий в instagram. Он ездит по магазинам, выбирает вазочки, цветочки, шторы и все остальное, чтобы создать красоту в кадре. Вот так появляются новые профессии в соцсетях. И у нас это тоже будет, – говорит Дмитрий Петрулев.

В то же время такой тренд настораживает, признается эксперт. Когда-то в СССР был культ человека труда. Сегодня помимо культа предпринимательства, что само по себе неплохо, формируется еще и культ удаленной работы.

– Этот образ: я сейчас освою SMM, уеду на Бали и буду там работать – привлекает очень многих. Но они должны помнить: Бали – не резиновый. При этом кто-то мог бы стать очень востребованным профессионалом в более привычных сферах, зарабатывать больше 100 тысяч на ремонте сантехники, например. Но вместо этого выбирают то, что модно, а потом делают посты в instagram за 20-25 тысяч в месяц и думают, что с ними не так. При этом хороших специалистов в SMM можно по пальцам пересчитать. В Тюмени жесткий кадровый голод в этой отрасли, – признает Дмитрий Петрулев.

Свобода или зависимость?

Кажется, что информационная открытость, доступность информации и мобильность, которую дают соцсети, предоставляет больше возможностей. Но, предостерегают эксперты, они также формируют и зависимость, которая может сделать человека беспомощным без доступа в аккаунт.

Объем информации, который потребляет средний пользователь, вырос в разы. Это создает невероятную нагрузку на мозг, вызывая синдром усталости и прочие последствия, добавляют эксперты.

Эксперты рассказали о влиянии соцсетей на рынок трудаФото: Есен Абилькенов

– Мы привыкаем к постоянному информационному потоку и без него испытываем страх что-то пропустить. Поэтому такие вещи как «digital-детокс», когда человек добровольно на несколько дней отказывается от смартфона и соцсетей, очень полезны. И сейчас это тоже популярнов в определенных кругах. Это необходимо, поскольку такая зависимость и на здоровье влияет, не только на психическое. Для нас это еще не так критично, но дети, которые с дошкольного возраста начинают дни напролет проводить с телефоном, столкнутся с совершенно новыми проблемами, – говорит Дмитрий Петрулев.

Что нас ждет

Следующее поколение – под литерой «Альфа», которое сейчас делает первые шаги в своей жизни, будет жить уже в эпоху персонализации, добавляет Юлия Королева. Если раньше, например, мама выбирала, какие мультики будет смотреть ребенок, то сейчас создаются каналы, где можно просто ввести данные малыша, и «умная лента» сама подбирает ему контент.

В онлайн будет переводиться все больше бытовых устройств и гаджетов. В некоторых странах уже сейчас активно развивается индустрия «смартсити», когда весь комплекс приборов подключен к единой системе, и ими можно управлять со смартфона.

– В Китае есть сеть, которая является и мессенджером, и платформой для оплаты всевозможных услуг. Там можно купить в магазине все товары без продавца, отсканировать коды, оплатить через единый чат и уйти. Рано или поздно и мы к этому придем. И через соцсети можно будет оплатить все что угодно. Еще внутри соцсетей появятся некие аналоги персональных сайтов, лэндинги, чтобы человек оставался внутри сети как можно дольше. В конечном итоге соцсети будут стремиться к тому, чтобы по максимуму заменить человеку весь остальной интернет, чтобы он там мог найти и получить все, что ему нужно, – высказывается Дмитрий Петрулев.

Следующий шаг – развитие нейросетей, чат-ботов и других программ искусственного интеллекта, которые если не закончатся пресловутым восстанием машин, то в значительной степени попытаются заменить человеку реальный мир.

– В какой-то момент пользователи просто перестанут понимать, что с ними разговаривает не живой человек, а машина. Это вызывает тревогу – мало ли какая информация достанется роботу и что он потом с ней будет делать, – добавляет Дмитрий.

В то же время эксперты считают, что нужно принять соцсети как данность для будущих поколений. Родители могут лишь помочь детям сформировать некую адаптивную модель поведения в новых условиях. Ну и подать личный пример отношения к соцсетям, не зависая в них дни напролет. Вы ведь так делаете? Или нет?