Коронавирус в Тюмени, последние новости на 1 апреля 2020: в Тюменской области семейная пара заразилась новой инфекцией

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на утро 1 апреля 2020 года. В Тюменской области семейная пара заразилась новой инфекцией.

Как сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, за последние сутки в России зарегистрировано пятьсот случаев заражения инфекцией в 24 регионах страны, среди них – Тюменская область.

В настоящее время супруги получают необходимое лечение в условиях Областной инфекционной больницы Тюмени. У женщины повышенная температура, ее муж чувствует себя удовлетворительно. Семейная пара, заразившаяся коронавирусом, вернулась из Австрии 15 марта.

Один из заболевших, который заразился до 20 марта, выписан после отрицательного результата на коронавирус. Он стал вторым выздоровевшим в Тюмени после китайской студентки, которая заболела еще в конце января. В общей сложности в инфекционной больнице под наблюдением врачей остаются 25 человек, включая тех, кто контактировал с больными. Из обсерватора выписаны 35 граждан, на карантине остаются 43 человека.

Глава дептруда заявила, что подписывать заявление на отпуск без содержания не нужно, если вы с этим не согласны. Скриншот из видео Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.

Местные организации и сами тюменцы задают различные вопросы, связанные с объявлением в России нерабочих дней. Условно их можно разделить на три блока. Так, многих волнует, относится ли их организация к списку функционирующих или нет, а также обязаны ли конкретные предприятия работать в эти дни или нет. Кроме того, есть жалобы на работодателя, который принуждает своего подчиненного подписать заявление на отпуск без содержания.

В Тюмени "оцепили" детские площадки.Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области с 31 марта действует запрет на посещение парков, скверов, набережных, детских площадок и других общественных мест. Они блокируются ограждениями, полиция ведет постоянное патрулирование.