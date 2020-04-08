«Рогов в городе»: известный стилист создал для тюменки элегантный образ

Очередной выпуск телешоу «Рогов в городе», съёмки которого проходили ещё в начале марта, вышел в эфир на телеканале СТС. Смысл проекта в том, что модный стилист Александр Рогов посещает города России и помогает изменить гардероб девушкам и женщинам. «Подфартило» и тюменской ведущей праздников, режиссёру Алле Потриваевой.

Рогов в городе Выпуск 27 Тюмень.Рогов в городе Выпуск 27 Тюмень В новом мэйковер-шоу известный стилист и телеведущий Александр Рогов отправится в модное турне, которое охватит восемь крупнейших регионов страны Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу и Сочи. На месте всего за сутки Рогов преобразит героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов и шопинг-центров Александр подберёт девушкам новые образы и покажет, что и в своём городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек. #рогов #рогов24 #роговгороде

Девушка устроила Рогову настоящий сюрприз: когда стилист позвонил в квартиру тюменки, вместо нее дверь открыла громко хохочущая блондинка Анфиса Спартаковна. Алла рассказала, что Анфиса Спартаковна – это собирательный образ женщины за 30.

– В основном они одиноки и ведут себя эксцентрично, вызывающе, всячески привлекают к себе внимание. Они очень остроумны. Этот образ я создала, чтобы шутить на корпоративах коммерческих предприятий, – поведала участница шоу и призналась, что хочет сменить имидж, чтобы выйти на другой уровень.

Александра Рогова встретила Анфиса Спартаковна. Скрин с видео

Стилист подошел к ее шкафу и смог выбросить всего пару кофточек. Весь остальной гардероб Рогов признал чересчур ярким и кричащим, но неплохим.

– Тебе необходимы базовые вещи, чтобы умело сочетать гардероб, – посоветовал ведущий.

Рогову не понравилось, что костюмы и платья девушки для обычной носки и сценических образов не разделены, но вкус тюменки оценил.

– Тебя настолько много, ты такая яркая, что хочется тебя погасить, – признался он Алле-Анфисе.

Закупать одежду для нового образа стилист отправился в один из тюменских торговых центров. Обойдя несколько магазинов, он нашел элегантный бежевый тренч, светлые высокие сапоги на каблуке, грубые черные ботинки, светлые туфли на шпильке, несколько жакетов, юбку, водолазку, необычные серьги и юбку с изюминкой: стильная вещица оказалась и шортами одновременно.

Кстати, московскому моднику пришлось пережить минуту позора в Тюмени. Одним из заданий от зрителей было заработать тысячу рублей в городе. Единственное, что пришло на ум Рогову, это продажа селфи с тюменцами за сто рублей, обнимашки и продажа полезных советов. Условия Александр выполнил, но остался крайне смущен вынужденной подработкой.

Подобранные образы сделали тюменку более сдержанной. Она и сама в этом призналась.

Рогов в городе Выпуск 27 Тюмень.Рогов в городе Выпуск 27 Тюмень В новом мэйковер-шоу известный стилист и телеведущий Александр Рогов отправится в модное турне, которое охватит восемь крупнейших регионов страны Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу и Сочи. На месте всего за сутки Рогов преобразит героинь, которые отчаялись измениться. С помощью местных специалистов и шопинг-центров Александр подберёт девушкам новые образы и покажет, что и в своём городе можно найти стильные вещи и выглядеть не хуже столичных штучек. #рогов #рогов24 #роговгороде

– Я чувствую себя по-другому. Ты видел меня – я брызжу, а тут у меня реакция появилась такая – я сдерживаюсь, – сказала Алла.

До полного завершения имиджа не хватало работы визажиста и парикмахера. Их Рогов нашел в салоне красоты, расположенном в одном из новых микрорайонов города. Пока Виктория Найда и Люся Юртова приводили в порядок голову Аллы, стилист отправился на горячий источник, где смог отдохнуть и расслабиться. Рогов познакомился с купающимися, раскритиковал пластиковый забор, который закрывал прекрасный вид из бассейна источника на сосны, и вернулся в салон красоты.

Увиденное не обрадовало москвича. К визажисту Вике вопросов не возникло, а вот ужасное гофре у корней колос участницы проекта стилиста разозлило. Он попросил парикмахера Люсю смыть это творение и заново сделать укладку, ведь гофре у корней волос – это моветон.

Вскоре Алла с новым цветом волос, прической и макияжем появилась на финальном выходе. Ее новый образ сразил наповал всех, кто пришел поддержать тюменскую артистку. По окончании съемок стилист вручил статуэтки Вике и Люсе как лучшим экспертам красоты в городе.