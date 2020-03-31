Количество зараженных коронавирусом в Тюмени на 31 марта 2020 года увеличилось до пяти человек

В Тюменской области количество зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до пяти человек. За прошедшие сутки заболели еще двое.

Как сообщает Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса, за последние сутки в России зарегистрировано пятьсот случаев заражения инфекцией в 24 регионах страны, среди них – Тюменская область.

Всего в стране зарегистрировано 2 337 заболевших в 73 регионах. При этом число выписанных пациентов увеличилось до 121 человек.

Также стало известно, что за сутки выздоровело 55 человек: 42 – в Москве, 1 – в Приморском крае, 1 – в Красноярском крае, 4 – в Московской области, 2 – в Санкт-Петербурге, 1 – в Курганской области, 1 – в Ярославской области, 1 – в Ленинградской области, 1 – в Кировской области и 1 – в Краснодарском крае.

Фото предоставлено Оперативным штабом Тюменской области по профилактике коронавируса.

Кроме того, за сутки зафиксировано 8 летальных случаев: 5 – в Москве, 1 – в Санкт-Петербурге, 1 – во Владимирской области, 1 – в Пензенской области. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев.

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