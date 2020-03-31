Самоизоляция в Тюмени из-за коронавируса: Надежда Мазуркевич разъяснила тюменцам их трудовые права в период карантина

Самоизоляция в Тюмени из-за коронавируса: директор департамента труда и занятости Тюменской области Надежда Мазуркевич рассказала о соблюдении трудовых прав граждан в условиях карантина. Как должен вести себя работодатель и работник в период ограничений для профилактики распространения коронавирусной инфекции – в ее интервью.

По словам главы ведомства, местные организации и сами тюменцы задают различные вопросы вопросы, связанные с объявлением в России нерабочих дней. Условно их можно разделить на три блока. Так, многих волнует, относится ли их организация к списку функционирующих или нет, а также обязаны ли конкретные предприятия работать в эти дни или нет. Кроме того, есть жалобы на работодателя, который принуждает своего подчиненного подписать отпуск без содержания.

– На первый блок отвечает департамент потребительского рынка и туризма, на второй – департамент труда и занятости. Все вопросы о нарушенных трудовых правах можно направлять на горячую линию Госинспекции по труду. Не подписывайте заявление на отпуск без содержания, если не согласны с этим, сразу обращайтесь в Госинспекцию по труду, – порекомендовала Мазуркевич.

Она также сообщила, что на сайте Министерства труда Российской Федерации опубликованы рекомендации, где прямо написано, что за нахождение человека на нерабочих днях его заработная плата не должна уменьшиться.

Кроме того, Надежда Мазуркевич ответила на вопрос, что делать работающим пенсионерам. По ее словам, Постановлением Правительства Тюменской области работодателю прямо предписано отправить в режим самоизоляции категорию граждан 65+ либо имеющих ограничения по здоровью.

– У работодателя здесь есть три варианта. Первый: заключить трудовой договор о режиме удаленной работы. Человек так же осуществляется свою трудовую деятельность, но находясь дома. Второй вариант предусматривает предоставление гражданину отпуска. Третий вариант возможен при наличии соответствующих показаний, когда подчиненному выдается больничный, – сообщила глава департамента труда.

Также ей был задан вопрос из социальных сетей. Горожане удивлены, что уборщицу их дома не отправили на самоизоляцию. По словам Надежды Мазуркевич, работодатель обязан отправить женщину домой, если у нее есть ограничение по здоровью или она имеет возраст выше 65 лет. Если же гражданке меньше 65 лет и нет заболеваний из перечня Постановления Правительства Тюменской области, то она продолжает работать.

Дело в том, что на управляющие компании не распространяется действие 206 указа. Более того, им прямо предписано обеспечить санитарно-эпидемиологическое состояние подъездов домов в связи с требованием Роспотребнадзора. Они должны убирать подъезды дезинфицирующими средствами.