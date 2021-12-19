«У нас фильмы ужасов можно снимать»: в Тюмени жители микрорайона Мелиораторов жалуются на обстановку 90-х

В Тюмени жители микрорайона Мелиораторов жалуются на обстановку 90-х. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени жители микрорайона Мелиораторов жалуются на обстановку 90-х. Они уверяют, что жизнь здесь застыла, и ничего не делается. Но в местной администрации сообщили, что район развивается: здесь живут одни из самых активных горожан.

Все началось после того, как одна из жительниц областного центра опубликовала в местной группе в социальной сети «Вконтакте» гневный пост после того как посетила вышеупомянутые микрорайон.

«Я не могла представить, что так можно жить! Ул. Мелиораторов, дом 11, подъезд 2. Заходишь на деревянные мостики, а под ними обрыв 1,5 – 2 метра. Хорошо, что рядом проходил молодой человек. Я оступилась, когда мостик пошёл под наклоном, юноша просто успел меня поймать, а так бы я могла сломать ногу или руку», – пишет местная жительница.

Заходишь на деревянные мостики, а под ними обрыв 1,5 – 2 метра... Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

По ее словам, старики не могут выйти на улицу подышать свежим воздухом, так как не могут преодолеть преграду. «Да и на улице вид не очень: сломанные деревья, куча мусора из какой-то непонятной постройки! Всё это просто ужасно!».

Жители микрорайона стали активно комментировать пост, в большинстве своем соглашаясь в автором. Так, Гульнара К. пишет, что «у нас фильмы ужасов, «хорроры» можно снимать или фильмы про времена СССР»: «Тротуары с 80-х годов не менялись, дома очень старые, изношенные детские площадки просят перемен. Все морально устарело давным-давно».

В пресс-службе администрации города жителям микрорайона, сообщили, что в этом районе много активных людей, которые участвуют в городских проектах и приходят на публичные обсуждения. Так, к примеру, благодаря их действиям в прошлом году в рамках инициативного бюджетирования у домов №№ 5, 5-а, 7 по ул. Мелиораторов и №№ 6 и 6-а по улице 70 лет Октября появились современные детская и спортивная площадки.

Кроме того, появились площадки для детей, а также разработан проект благоустройства общественной территории по ул. 70 лет Октября, 12, 14, 14-а, 16, 18-а. Тюменцы назвали его «сказочным городком». Также власти скоро приступят к проектированию школы, рассматривается вопрос строительства тротуаров, освещения.

– По информации управы ЦАО, заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт объездной дороги в мкр. Мелиораторов». Проектными решениями предусмотрен капитальный ремонт автомобильной дороги, устройство тротуаров, велосипедных дорожек, устройство наружного освещения, водоотводных канав, переустройство/сохранность инженерных коммуникаций, – рассказали в ведомстве.

По информации администрации, планируемый срок получения положительного заключения управления государственной экспертизы проектной документации – первый квартал 2022 года.

– Выполнение строительно-монтажных работ будет планироваться после получения заключения государственной экспертизы и определения источника финансирования. Кроме того, в 2022 году планируется выполнение строительно-монтажных работ по ремонту методом фрезерования ул. Мелиораторов, – заключили в ведомстве.