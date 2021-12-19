Почти 4 миллиона рублей потратили на капремонт клуба в малой деревне Турлаки Голышмановского округа. Фото: Ольга Крыльцова

В малой деревне Турлаки живут около 80 человек, 18 из них – дети. Из общественных мест здесь – магазин да клуб. Этому зданию примерно полвека. Там ещё стояли три печи, но их не использовали. Во время капитального ремонта печи убрали. Еще строители заменили кровлю, установили окна и двери, постелили полы, сделали сцену, обустроили доступную среду для маломобильных граждан, произвели обшивку здания сайдингом.

– Закупили новую мебель, звуковую аппаратуру, световые приборы, настольные игры, – прокомментировал председатель комитета по спорту, молодежной политике и культуре Николай Цибуцинин. – В общем, оснастили всем необходимым для организации досуга селян. Ремонтные работы произведены за счёт средств муниципального бюджета. Решение о восстановлении этого очага культуры приняли депутаты Голышмановской думы. Хорошо, что реализуется нацпроект «Культура». Рады, что в малой деревне общими усилиями смогли сделать благое дело.

Как рассказала культорганизатор Надежда Митюгина, хотя до ремонта здание клуба было неприглядным, люди всё равно приходили. Конечно, сейчас идут с большим желанием.

– Наша семья поселилась в Турлаках четыре года назад, – рассказывает молодая многодетная мама Наталья Барыбина. – Воспитываем с мужем троих детей. Неоднократно мы обращались в органы власти с просьбой о ремонте деревенского клуба. Нам понравилось, как он теперь выглядит современно. Это место, которое объединяет население самодеятельностью, общением и творчеством. Мы и раньше посещали все культурно-массовые мероприятия, которые проводились в клубе, а сейчас и вовсе станем первыми активистами. Позже обещают организовать кружки для детей и взрослых, будем тоже ходить на занятия. Встретим Новый год в капитально отремонтированном клубе.

На территории Голышмановского округа действуют 26 очагов культуры. Каждый из них требует финансов для пополнение материально-технической базы, ремонта, обновления внутреннего убранства и оборудования. По словам Николая Цибуцинина, ежегодно вкладываются средства в сферу культуры, чтобы соответствовать современным требованиям. В следующем году планируется полностью обновить зрительный зал усть-ламенского Дома культуры.