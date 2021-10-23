Более 4,5 миллиона рублей выделили из бюджета Голышмановского округа на капремонт муниципального жилья

Более 4,5 миллионов рублей выделили из бюджета Голышмановского округа на капремонты муниципального жилья. Фото: Ольга Крыльцова

Более 4,5 миллиона рублей выделили из бюджета Голышмановского округа в этом году на капремонт муниципального жилья. Работа идет по обращениям граждан, проживающих в неприватизированных домах и квартирах. Самая масштабная переделка была произведена в деревне Дербень Королёвской территории, где почти полностью переделали деревянный дом для многодетной семьи Шабалдиных.

– Мы заселились сюда 13 лет назад по договору социального найма, – рассказывает хозяйка Ирина. – Поначалу дом был пригодным для проживания, но со временем сильно обветшал. Крыша протекала, пол почти сгнил и проваливался, старые рамы продувались насквозь. Зимой приходилось топить печку целыми днями, а всё без толку – мёрзли ужасно. Дров не хватало 20 кубометров на зиму, приходилось докупать. В 2019 году я ходила в администрацию Голышмановского округа и просила капитально отремонтировать дом. В мае этого года приступили к работе, а в июле жильё уже было полностью готово. Рада, что теперь у нас есть новый дом, даже с пластиковыми окнами. Конечно, 32 квадратных метра жилой площади мало для большой семьи, поэтому в следующем году переоборудуем холодные сени под капитальную кухню и прихожую.

Сейчас Шабалдины покупают новую мебель и обставляют дом. В октябре собираются справить новоселье.

В текущем году на территории Голышмановского округа планируется отремонтировать 19 объектов по программе капитального ремонта муниципального жилого фонда. Из них четыре ещё остаются в работе. На 21 октября текущего года в окружной комитет ЖКХ и благоустройства подано 32 заявки на капремонт от граждан, заключивших с Голышмановской администрацией договоры соцнайма. Всего в муниципальном жилом фонде числится 700 квартир и домов.